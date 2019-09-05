Андрей Пионтковский: Зеленский пошел на явную уступку Путину 16 Андрей Пионтковский

5.09.2019, 20:40

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Андрей Пионтковский

О чем говорит освобождение Цемаха?

Освобождение Владимира Цемаха говорит о том, что шантаж Путина удался. Именно поэтому он в последний момент затормозил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Вопрос был поставлен так: не освободите Цемаха — не получите Сенцова. Конечно, это большая потеря для правосудия Нидерландов, его не смогут допросить и представить его в суде. Однако судебный процесс в 2020 году в Нидерландах вряд ли будет сорван отсутствием Цемаха. Да, этот факт ослабит позицию следствия и возможности обвинения, тем не менее, существует достаточное количество других доказательств.

При этом Путин своим интересом к этому персонажу сам себя разоблачил. Ситуация ведь абсурдна — Россия требует возвращения украинского гражданина, находящегося под украинским судом. Видно, что Путин боится и хочет убрать очень опасного свидетеля. В России Цемах вряд ли долго останется в живых. В момент его освобождения на заседании суда было видно, что Цемах это понимает.

Зеленский пошел на явную уступку Путину, но не стоит его за это судить. Ведь не только перед Зеленским, а перед всем украинским руководством стояла моральная дилемма — Россия до конца замучила бы Сенцова, если бы не получила Цемаха. Злодей тут один — Путин, и он просчитался. Это требование и шантаж лишь дискредитирует его в глазах мировой общественности.

В нынешнем отношении мирового сообщества к Украине дело не только в Цемахе. Заметно, насколько резко ухудшилось внешнеполитическое положение Украины. Основные ее союзники на Западе значительно сдвинулись на путинские позиции — возьмите Макрона или того же Трампа. Это произошло из-за колоссальной политической ошибки, сделанной командой Зеленского еще во время избирательной кампании. Они объявили предыдущую власть Украины «партией войны». В какое положение были поставлены союзники Украины — значит, они пять лет поддерживали «партию войны»?

Запад никогда не будет более проукраинским, чем сама Украина. Поэтому, если сегодняшнее украинское руководство считает пять лет сопротивления российской агрессии — преступлением «партии войны», то чего можно ожидать от европейских и американских союзников? Это, безусловно, заслуживает осуждения. А Цемах — это частность и очень сложная моральная дилемма.

Андрей Пионтковский, «Новое время»