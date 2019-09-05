Чиж и Япринцев вновь встретились в суде 2 5.09.2019, 20:54

Сегодня суд рассматривал апелляцию Чижа к Япринцеву о долге в $130 тысяч.

Апелляционная инстанция 5 сентября оставила в силе решение суда Центрального района Минска, который в июне полностью удовлетворил иск Владимира Япринцева к экс-партнеру по «Трайплу» Юрию Чижу на 130 тысяч долларов (в эквиваленте), сообщила tut.by адвокат Япринцева.

Напомним, накануне казалось, дело обретает новый поворот. Чиж, не согласившись с тем, что он незаконно распорядился деньгами со счета Владимира Япринцева (его доля от проданной компании, деньги оказались сняты с его счета, пока тот сидел в СИЗО), направил на адрес Владимира Япринцева уведомление (есть в распоряжении редакции), в котором требует возместить сумму понесенных им, Чижом, расходов на погашение «долгов Япринцева». То есть он настаивал, что деньги должен не он, а ему.

Чиж сообщал, что 20 августа нынешнего года получил от Иосифа Аксентьева (с 2015 года — совладелец «Трайпла» с долей 16,5%) «оригинал письменной расписки о том, что в сентябре 2015 года он получил от меня денежные средства в размере 150 тысяч долларов США в счет уплаты долга Япринцева Владимира Геннадьевича по договору займа от 17 июля 2015 года». Еще 100 тысяч долларов Аксентьеву передали также из средств, выданных Чижом.

«Мои действия в виде частичного исполнения Ваших долговых обязательств, были совершены для защиты Ваших прав и законных интересов, ввиду невозможности Вами лично в указанный период (август-сентябрь 2015 года) осуществить их защиту», — написано в уведомлении (пунктуация сохранена).

Япринцев в своем ответе заявляет Чижу «об отсутствии правовых оснований у вас действовать в моих интересах». Пикантность в том, что вопросы, кто и кому давал взаймы деньги, неоднократно выяснялись в суде, где Чижа не раз допрашивали в качестве свидетеля. И заявления из нынешнего уведомления тем показаниям противоречат. В частности, Чиж говорил, что заявления на Япринцева написал «из-за якобы существовавших долгов по отношению к Япринцеву В.Г., что явилось основанием для Вас к написанию заявления в КГБ РБ о завладении Япринцевым В.Г. путем обмана и злоупотреблением доверием денежными средствами Мамиашвили» (еще один нынешний владелец (16,5%) «Трайпла», то есть оба получили по половине доли в компании Владимира Япринцева. — Прим.).

В уголовном процессе, где ни Иосиф Аксентьев, ни Михаил Мамиашвили ни разу не появились, не раз озвучивалось, что передачи денег россиянами Япринцеву-старшему не было. Была попытка дать гарантии возврата долга сына, Казбека Япринцева, и в счет долга оба кредитора и получили долю Япринцева-старшего. Причем эта доля, по звучавшим в суде оценкам экспертов и самого Чижа, перекрывала сумму долга и составляла около 50 млн долларов.

В судебном заседании Юрий Чиж, отвечая на вопросы гособвинителя, рассказывал, что долгое время был не в курсе деталей, что за заем и кто его брал. «Далее, вы сообщили, что о существовании документа узнали в 2015 году, на какой-то из встреч в августе. Вы также пояснили, что 15 миллионов — это сумма Аксентьева, остальное — совместное участие Мамиашвили и Савяка», — говорится в ответе Япринцева. Отвечая на вопрос адвокатов, о каких деньгах шла речь, Чиж показал, что Аксентьев предоставил счета из офшорной компании, к которой имел отношение он и его гражданская жена Чернова, на австрийскую компанию Савяка (в процессе был потерпевшим как раз Юрий Савяк. — Прим.). Адвокат Япринцева обращает особое внимание, что, судя по нынешнему уведомлению, Чиж к тому моменту уже выплатил Аксентьеву 250 тысяч долларов, но в суде в 2016 году ни словом об этом не обмолвился.

Чиж также пояснил в суде, что кредиторы приняли решение о заключении договоров купли-продажи 33% доли в уставном фонде ООО «Трайпл», регистрация изменений в устав произведена 18 августа 2015 года. «То есть суммы, которые вы возвращали Аксентьеву, „действуя в моих интересах“ осенью 2015 года, никак не подпадают под понятие моих интересов и выгоды».

Япринцев обращает внимание, что со стороны самого Аксентьева в пределах сроков исковой давности не было требований по выплате указываемой суммы займа, «что также ставит под сомнения факт существования указанного договора и обязательств по нему».

Удивляет его и то, что, совершив действия якобы в его интересах, но без его поручения еще в августе и сентябре 2015 года, Юрий Чиж уведомил об этом только сейчас — в сентябре 2019 года, когда с момента освобождения Владимира Япринцева прошло уже более трех лет.

Копию ответа и уведомления Япринцев направил в Генпрокуратуру — из-за противоречий показаний Чижа на следствии и в суде и содержания уведомления.