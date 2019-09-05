Ураган «Дориан» вынес на побережье США мешки с кокаином 3 5.09.2019, 21:00

1,291

Партию кокаина обнаружил случайный прохожий.

Ураган "Дориан", который обрушившегося на Соединенные Штаты Америки, вынес на побережье пляжа в городе Мельбурн (штат Флорида) 26 килограммов кокаина. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, на пляже Парадайз Бич нашли килограммовый сверток с кокаином. Патрульные полицейские узнали о нем от случайного прохожего. Прибыв на место, они обнаружили на упаковке надпись Diamant, а внутри - кокаин.

В 32 километрах от этого места другой патруль нашел сумку, в которой было 15 таких свертков. По словам офицера полиции, один такой сверток кокаина можно продать дороже 30 тыс. долларов.

Сейчас все найденное передали в службу таможенного и пограничного контроля США.

Отметим, ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч. В связи с приближением урагана губернаторы американских штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим чрезвычайной ситуации.