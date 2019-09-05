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В офис Навального ворвались люди в масках

  • 5.09.2019, 21:23
В офис Навального ворвались люди в масках
Алексей Навальный

Дверь в студию канала «Навальный Live» выпилили.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис Фонда борьбы с коррупцией, студию канала "Навальный Live" и московский штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом в соцсетях сообщил сам политик и его соратники. Задержаны три человека. Их доставили в отделение полиции, передает svoboda.org.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш отметила, что правоохранители отключают камеры наблюдения. Алексей Навальный написал, что дверь в студию канала выпилили.

В штаб, по словам Леонида Волкова, "вломились" сотрудники Следственного комитета и Росгвардии. В это время там проходила лекция по подготовке наблюдателей на выборах. У собравшихся отбирали телефоны. За последние полтора месяца это уже третий обыск в студиях канала.


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