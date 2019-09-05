Чем сегодняшняя Беларусь напоминает «Ферму» Оруэлла Кирилл Иванов

5.09.2019, 21:44

Как тут не вспомнить заповедь «Некоторые животные равны более, чем другие».

В повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор» победившие деспотичного хозяина-фермера животные в итоге оказываются во власти нового тирана.

Свинья по кличке «Наполеон» с помощью верных ему псов захватывает власть на ферме и постепенно меняет до неузнаваемости все семь заповедей, жить по которым поклялись жители «Скотного двора».

Так, заповедь «Все животные равны» превратилась в «Некоторые животные равны более, чем другие». В итоге свиньи с Наполеоном во главе за спинами у других обитателей фермы начали сотрудничать с теми, «у кого две ноги», то есть с врагами.

Финал оруэлловской притчи всплывает в памяти, когда читаешь свежие новости из реальной, а не вымышленной жизни. Вот приближенный к власти бизнесмен получает новый участок земли в дополнение к предыдущему. Не говоря уже о праве на монополию на высокодоходный сигаретный бизнес. И все это благодаря человеку, который четверть века назад пообещал мир хижинам и войну коттеджам, назвав себя «народным президентом».

А вот новость о друзьях этого человека — гостях из ОАЭ, получивших в аренду почти на сто лет земли под Минском. Да так получивших, что местные жители, родившиеся здесь, не могут выйти ни на реку, ни в лес за грибами.

Не в обиде и ближайшее окружение этого человека, обосновавшееся в элитном поселке в черте столицы и поправляющее здоровье в новой клинике.

Да и сам он давно уже не стесняется ни своих дворцов и резиденций, ни часов за десятки тысяч долларов, ни дорогих «подарков». Белорусам же при этом предлагается раздеваться и работать, словно коню Боксеру. Да уповать на терпимую зарплату.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»