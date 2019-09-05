Язык путинизма 1 Игорь Яковенко

5.09.2019, 22:10

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Игорь Яковенко

Чем путинский телевизор отличается от советского.

Распад Советского Союза был подготовлен в период двух десятилетий "развитого социализма", то есть с 1964 до 1987. Брежнев, Андропов, Черненко, ранний Горбачев. Танки в Праге. Афганистан. Ресталинизация. Язык власти и СМИ, который все меньше был способен описывать реальность, и все меньше был похож на тот, на котором говорит население страны.

Путин правит Россией 20-й год. Это больше чем длилось правление Брежнева (18 лет). Язык "развитого путинизма" по словарному запасу и звучанию не похож на суконный язык советского официоза в период развитого социализма. Сходство между ними в том, что и в том и в другом случае действительность как проскальзывала тогда между словами советских пропагандистов, так и сегодня ее нет в российском телевизоре.

Новостные программы советского телевизора в той части, где речь шла о жизни в СССР, было невозможно смотреть. Надои, передовики производства, брежневские сиськи-масиськи, вот это все. Внешний мир был намного интереснее. Программа "Международная панорама" с Бовиным, журнал-газета "За рубежом" вызывали острый интерес. Подписка на "За рубежом" была дефицитом на уровне чешской стенки в гостинную. Бред про "загнивание империализма" можно было пропускать, читали между строк. Там было что читать между строк.

Российский телевизор большую часть времени посвящает Украине. Более 50% эфирного времени политических ток-шоу занимают разговоры о том, что происходит в этой стране. В российском телевизоре "читать между строк" невозможно. Поскольку бред занимает все эфирное пространство. В Украине сменилась власть и поменялась политика. К этому можно относиться как угодно, но этого невозможно не видеть. Российский телевизор этого не видит, продолжая унылые вопли про "бандеровцев", "фашистов" и "хунту". В точности как советские СМИ во второй половине 20-го века несли ахинею про "мир капитала", основанную на теориях середины 19-го века.

Самыми лютыми украинофобыми в российском телевизоре стали граждане Украины, сбежавшие из своей страны и зарабатывающие себе на жизнь производством ненависти к своей бывшей Родине. "Социолог" Евгений Копатько в эфире программы "60 минут" от 4.09.2019 очень старался превзойти профессиональных российских "патриотов" и ведущих шоу Скабееву и Попова в описании ужасов, которые творятся в Украине. Особенно "социолога" Евгения Копатько беспокоили американцы, которые то ли продают, то ли покупают Украину. "Украина – самый дорогой товар на геополитическом рынке!" - сообщил "социолог" Копатько. И добавил: "Мы – туземцы. Мы для американцев как индейцы!".

Но у Украины, по мнению "социолога" Копатько, есть выбор между добром и злом, то есть между Россией и Западом. "Выбор у Украины – между тьмой и светом!" - немедленно встрял ведущий Попов и при этом лукаво ухмыльнулся.

Тему соотношения "тьмы" и "света" в мировой политике развил "политолог" Араик Степанян, который дал оригинальную трактовку событий Второй мировой войны. "Бог на чьей стороне?" - пристально оглядев присутствующих в студии задал вопрос "политолог". И поскольку никто не решился ответить на столь глобальный вопрос, "политолог" Степанян ответил на него сам: "Бог встал на сторону СССР и Советский Союз победил!". Зачем Богу было вставать на сторону государства, официальной идеологией которого было безбожие, "политолог" Степанян не пояснил, но не преминул похвалить Сталина: "Только при Сталине Россия руководствовалась геополитическими интересами".

Тем временем "социолог" Евгений Копатько перенес свое внимание на Россию и выразил крайнюю озабоченность той угрозой, которая над ней нависла. "Самые страшные враги России – это либералы!" - сообщил "социолог" Копатько. И провозгласил: "Главное дело для России – избавиться от своих либералов". Какую форму избавления России от либералов предлагает "социолог" Копатько у него никто не спросил. Впрочем, набор форм и методов для этой операции в России давно известен, так что ничего нового "социолог" Копатько скорее всего не предложил бы.

В программе "Вечер" от 4.09.2019 Владимир Соловьев долго возмущался авторитаризмом президента Украины Зеленского, тем, что в Украине произошла "концентрация власти в руках одного человека". Было бы любопытно провести опрос зрителей "России-1" и выяснить, какая доля из них понимает, что упрекая Украину в авторитаризме власти, Соловьев тем самым надевает помойное ведро на свою голову, поскольку "авторитаризм" Зеленского ничто по сравнению с путинским самодержавием.

"Во всем мире – спад, и как из этого спада выходить без России, я не понимаю!" - поделился своей мировой грустью Владимир Сергиенко, человек, которого Соловьев в своих шоу представляет как "президента Союза писателей международного согласия Германии". И вот этот главный писатель международного согласия Германии объяснил, что "Украина – это тот клин, который вбивают против России", а все что происходит в Украине – это "подрывная деятельность против России". "Украина – это будущий враг!" - объявил международно согласный писатель Сергиенко. После чего рассказал, что против России идет "поведенческая война". Суть этой "поведенческой войны", знает писатель Сергиенко, в том, что украинцев невозможно отличить от россиян, "это люди, которые говорят на том же языке" и вот "когда они среди нас – отличить украинца от русского невозможно".

Что именно ужасного для России в том, что украинца от русского по внешнему виду отличить, действительно, не просто, "писатель" Сергиенко не уточнил. Вероятно, его богатое писательское воображение рисовало страшные картины переползания полчищ украинцев через границу и осуществление ими ползучей оккупации России…

"Востоковеду" Семену Багдасарову все эти рассуждения "писателя" Сергиенко о "поведенческой войне" явно показались слишком заумными и недостаточно кровожадными. И он перебил "писателя" жестким возражением: "Уже сейчас Украина является враждебным государством!". И обратившись к присутствующим в студии "украинцам по вызову", заявил: "Вас используют как макак!". А когда украинский "политолог" Вячеслав Ковтун попробовал возразить, Семен Аркадьевич сообщил ему, что он, "политолог" Вячеслав Ковтун – "макака хренова" и предложил ему немедленно заткнуться.

После чего "востоковед" Багдасаров рассказал, что "юго-восток Украины – это наша земля" и вообще, "если бы не предатели, мы бы сейчас в Стамбуле вели передачи, а сам Стамбул назывался бы по-русски – Царьград".

Что касается Украины, то "окончательное решение украинского вопроса" в студии Соловьева в этот раз было предложено осуществить путем раздачи российских паспортов. "Заодно и демографическую проблему решим!" - радостно воскликнул Соловьев. Недавно Госдума разместила на сайте Госзакупок объявление о тендере на исследование в области "нормативного правового использования вспомогательных репродуктивных технологий".

Имеется в виду клонирование человека, генная инженерия, достижение бессмертия путем криогенной заморозки и т.д. Одной из задач, которую призваны решить все эти новшества, было объявлено как раз улучшение демографической ситуации в России. Видимо, руководство России пока не определилось, каким способом сохранить численность подведомственной популяции – путем клонирования имеющихся особей, или путем вербовки новых граждан из сопредельных территорий…

Игорь Яковенко, blogspot.com