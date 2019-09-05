В Пружанах без вести пропали мать с тремя детьми 1 5.09.2019, 22:22

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Дома они не появлялись больше месяца.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавших без вести жительницу Пружан и ее троих несовершеннолетних детей.

В милицию обратился бывший муж женщины. Он отметил, что бывшая жена с тремя детьми ушла в неизвестном направлении. Дома они отсутствуют больше месяца (с 1 августа). Все это время мужчина не обращался в розыск, так как надеялся, что они вернутся сами. Тревогу забили педагоги учреждения образования, в котором учатся дети. Сотрудники милиции приступили к розыску. Предположительно, женщина с детьми могут находиться возле церквей.

Пропавшую женщину зовут Наталья Ахтель, 1973 год рождения. На вид ей 40-45 лет, рост 165 см, плотного телосложения. У нее темные волосы ниже плеч, карие глаза, прямой с горбинкой нос. Старшего сына зовут Александр, 2003 года рождения. На вид юноше 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, у него короткие русые волосы, синие глаза. Его сестра Анастасия 2005 года рождения. Девушке на вид 16-17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения. У нее светло-русые вьющиеся волосы, глаза светлые. Самый младший ребенок — Михаил — родился в 2016 году.