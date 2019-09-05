Зеленский обсудил с американскими сенаторами санкции против РФ и поставки газа из США 1 5.09.2019, 22:53

Владимир Зеленский

Президент Украины также поблагодарил США за противодействие «Северному потоку - 2».

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Во время встречи Глава государства отметил мощную поддержку Украины обеими палатами Конгресса США. Президент также выразил благодарность американским законодателям за их активную позицию относительно необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи в сфере безопасности, а также надежду, что объемы этой помощи будут увеличиваться.

Зеленский отметил последовательную политику санкций США против России, обратив внимание на российскую "паспортизацию" граждан Украины на Донбассе и необходимость соответствующего реагирования.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США. Собеседники положительно отметили подписание Меморандума между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту "Северный поток - 2" и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие.