Главный архитектор плана Трампа по Ближнему Востоку подал в отставку 6.09.2019, 7:35

Джейсон Гринблатт

Фото: М.Селлем

Джейсон Гринблатт занимался вопросами израильско-палестинского урегулирования.

Спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт объявил в четверг, 5 сентября, что уходит в отставку. Главный архитектор плана нынешней американской администрации по израильско-палестинскому урегулированию и ведущий юрисконсульт, входивший в команду Дональда Трампа, «продолжит работу в частном секторе», уточнил в Twitter сам Трамп, сообщает dw.com.

After almost 3 years in my Administration, Jason Greenblatt will be leaving to pursue work in the private sector. Jason has been a loyal and great friend and fantastic lawyer.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2019

По словам Гринблатта, разработанный им план, который пока не обнародован официально, но уже подвергся критике со стороны палестинцев, должен стать своеобразным «видением для достижения мира».

В Белом доме уже назвали план юрисконсульта «шансом, который представляется раз в столетие».

Неделю назад Гринблатт, проработавший в администрации Трампа три года, сообщил, что эта инициатива не будет оглашена до парламентских выборов, которые пройдут в Израиле 17 сентября.

После них станет ясно, сможет ли остаться у власти премьер Биньямин Нетаньяху, выступающий в роли одного из главных союзников Вашингтона на Ближнем Востоке.

План могут не обнародовать до президентских выборов в США

Между тем Илан Гольденберг, переговорщик по Ближнему Востоку, входивший в команду прежнего президента США Барака Обамы, уже выразил мнение, что проект будет обнародован не ранее ноября 2020 года, когда в Соединенных Штатах состоятся президентские выборы.

В конце июля Иерусалим для консультаций посетили сам Гринблатт, советник президента США Джаред Кушнер, а также спецпосланник Вашингтона по связям с Ираном Брайан Хук и американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

До визита в Израиль Кушнер обсуждал в Аммане американский мирный план по Ближнему Востоку с королем Иордании Абдаллой II. Ранее Абдалла II высказывался в пользу создания отдельного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.