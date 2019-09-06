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В Налибокской пуще поселились дикие лошади

  • 6.09.2019, 7:52
В Налибокской пуще поселились дикие лошади

Животных нашей стране на безвозмездной основе передали Нидерланды.

В заказнике «Налибокский» появились новые обитатели — дикие лошади породы коник. Животных нашей стране на безвозмездной основе передали Нидерланды в рамках программы по восстановлению характерных для региона животных.

Лошадей этой породы разводят на конезаводах в Польше, увидеть их можно и во многих зоопарках мира. В конце 2011 года Всемирный фонд дикой природы приступил к программе возвращения коников в природу.

Встретить коников, живущих на свободе, до недавнего времени можно было в Польше, Литве, Нидерландах и Англии. А теперь и в Беларуси. Как обосновались дикие лошади в Налибокской пуще — смотрите в фоторепортаже tut.by.


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