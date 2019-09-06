«Коммерсантъ»: Цемаха обменяют на Сенцова 7 6.09.2019, 7:55

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Олег Сенцов

Ранее украинская сторона исключила террориста «ДНР» из списков по обмену.

Выдача России свидетеля по делу о катастрофе MH17 Владимира Цемаха была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказал «информированный собеседник в Киеве».

В середине лета, когда шла работа над составлением и согласованием списков с обеих сторон, украинская сторона вычеркнула Владимира Цемаха из своего перечня. Тот был в обменном списке под номером 34. Именно после того как он выпал, заговорили о формуле обмена «33 на 33». Москва, говорит источник «Ъ», поступила зеркально: из российского списка выбыл осужденный по обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов.

Сразу после того как появилась новость, что суд в Киеве отпустил Цемаха под личное обязательство, президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену «близки к финализации».

Более того, число подлежащих обмену людей с обеих сторон может вырасти, указывает издание.

Сообщение о том, что Россия и Украина договорились об обмене удерживаемыми гражданами по формуле «33 на 33» появилось 22 августа.

В конце прошлой недели СМИ со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку сообщили, что российская сторона освободила Олега Сенцова, захваченных в Керченском проливе моряков и еще нескольких заключенных. Позже в СБУ уточнили, что переговорный процесс продолжается.

В Офисе Зеленского пообещали распространить информацию «по официальным каналам», когда процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц будет завершен.