Белорусская школьница рассказала всю правду о работе на птицефабрике 6 6.09.2019, 8:35

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16-летняя девушка решила подзаработать и оказалась на огромном предприятии.

Вы когда-нибудь себе представляли, что в 16 лет пойдете работать на птицефабрику? А вот у Алены Живулько из поселка Большевик так и получилось. Летом девушка решила подзаработать и оказалась на огромном предприятии, пишет tut.by.

— Этим летом я решила немного заработать, но такая мысль уже достаточно давно засела у меня в голове. Вначале я была абсолютно уверена в своем желании пойти работать. Когда объявила об этом родителям, они меня поддержали и мы вместе рассмотрели несколько вариантов. Был и ресторан быстрого питания McDonald’s, и сеть магазинов «Соседи», но в итоге остановились на ОАО «1-я Минская птицефабрика». Производство находилось достаточно близко от дома, и таким образом сократились бы расходы на дорогу (а это — сэкономленные деньги).

Через некоторое время в моей душе закрались сомнения, а надо ли мне идти на работу или все-таки лучше посидеть дома, посмотреть сериалы да книжки почитать. Но все так как-то стремительно завертелось-закружилось. Я вернулась из Санкт-Петербурга 19 июня и, не успев опомниться, 20-го уже вышла на работу.

Работала я в цехе сортировки упаковки яиц № 2. Считаю, что с коллективом мне повезло. Он был приятный и отзывчивый, и если у меня возникала какая-то проблема, то люди, окружающие меня, всегда помогали. Моя работа заключалась в том, что я должна была наклеивать наклейки на коробки для яиц. Как оказалось, коробки были разные… В один день я могла сделать 25 упаковок (250 лотков в одной упаковке), а в другой — 5 упаковок (уже по 560 в упаковке). Не обошлось и без косяков, за которые мне было стыдно. Но они останутся мои секретом.

Физически мне было совершенно нетрудно, не считая мозолей на пальцах. Но очень сложно морально: я должна была встать рано утром, приготовить еду для обеда на работе, позавтракать, привести себя в порядок и добраться до цеха (на велосипеде время на дорогу занимало минимум 20 минут, а на машине около 7). Рабочий день начинался в 8 часов, а заканчивался в 16.00. Первое время я вставала в 6.30, а потом в 7.20, потому что мама стала меня возить на машине, а еду я стала готовить с вечера.

Еще мне трудно было 7 часов заниматься однообразной работой: я весьма неусидчива. Но и тут у меня получилось перебороть себя! Потом в этот же цех устроился мой одноклассник. Стало веселее работать, но в голове иногда мелькали мысли: «А зачем мне все это надо? Почему другие отдыхают, а я работаю?»

Идя на работу, я не построила какого-то определенного плана, как потом распорядиться заработанными деньгами. Я скорее пошла туда, чтобы понять, что это такое и с чем это едят. Но в голове проносилась куча мыслей: потратить деньги на одежду, купить новый телефон, косметику и так далее. Когда за 25 рабочих дней у меня вышло 500 рублей, я не ожидала такой суммы и была приятно удивлена, увидев ее. Ведь она зависела от того, сколько я наклею наклеек. С каждым днем моя скорость увеличивалась, соответственно, росла и прибыль.

И тут я вспоминаю… Мне нужно через год поступать и сдавать ЦТ, а знаний, например, по английскому недостаточно. И я решила вложить деньги в образование и записалась на подготовительные курсы по английскому. Это было мое, как я считаю, взрослое решение. Ведь я сделала вложение в свое будущее, которое не будет зависеть ни от родителей, ни от друзей, а только от меня самой.

Возможно, следующим летом, после сдачи ЦТ, я снова устроюсь на эту работу, ведь навыки и желание у меня уже есть. А ребятам, которые собираются устраиваться на работу, я хочу сказать, что главное — не бояться трудностей. Умение бороться с ними — это очень хорошо. Дерзайте, у вас все получится! Еще следует заручиться поддержкой близких. Меня поддерживала вся моя большая семья.

Как я заметила, в этом году очень много знакомых устраивались на работу летом, и это очень круто, что подростки не сидят дома без дела, а идут работать. Возможно, некоторые из них поймут благодаря работе, что они хотят в дальнейшем. И я была очень горда собой в тот момент, когда стояла со своим заработком в кармане и трудовой книжкой в руках.