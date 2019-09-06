Ученые нашли «кондиционер» в голове у динозавров 6.09.2019, 8:41

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Разгадана одна из тайн тираннозавра.

Динозавр вида T. rex был одним из крупнейших плотоядных рептилий на планете. С момента своего обнаружения он привлекал ученых, которые пытались выяснить, почему именно этот вид стал «грозой динозавров». Считается, что одной из самых сильных сторон этой рептилии были ее сильные челюсти. Ранее исследователи думали, что значительную роль в увеличении силы челюстных мышц играют отверстия в черепе, расположенные в разных его частях, пишет naked-science.ru.

Ученые предполагали, что эти отверстия заполнены мышцами, которые помогают челюстям двигаться. Но новое исследование анатомии Tyrannosaurus rex показало, что эта гипотеза несостоятельна. В самом начале ученым показалось странным, что мышца поднимается от челюсти, делает неестественный поворот на 90 градусов и идет по крышке черепа. Затем они решили выяснить настоящее предназначение этих отверстий и проанализировали черепа ближайших живых родственников T. rex — аллигаторов и других похожих на них по строению черепа рептилий.

Результаты компьютерного моделирования распределения тепла в голове тираннозавра

Фото: Миссурийский университет

Ученые провели наблюдения за аллигаторами с помощью тепловизоров. Так как рептилии хладнокровные, температура их тела зависит от окружающей среды. Когда снаружи становилось холоднее, ученые заметили, что отверстия в черепах аллигаторов становились теплее. И наоборот, когда температура окружающей среды повышалась, в отверстиях наблюдалось ее понижение.

Исследователи выяснили, что такой «кондиционер» возможен из-за развитой системы кровеносных сосудов, которые образуют в теле своего рода внутренний термостат. Используя компьютерные модели головы аллигатора, ученые смогли сравнить их с черепами тираннозавров. Оказалось, эти отверстия в черепе также могли содержать кровеносные сосуды и служить для поддержания нужной температуры тела хищников.