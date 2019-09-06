«Голос»: Украинские власти должны объяснить международным партнерам решение по Цемаху 2 6.09.2019, 8:59

Партия Вакарчука требует объяснения роли Цемаха в обмене пленными с РФ.

Украинские власти должны объяснить международным партнерам и гражданам Украины решение по освобождению бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, которого считают свидетелем крушения MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом идет речь в заявлении политической партии "Голос", опубликованном 5 сентября.

"Мы требуем понимания роли гражданина Украины Владимира Цемаха – ключевого свидетеля в расследовании трагедии самолета рейса МН17 – в возвращении украинских заложников. Виновники этой трагедии не наказаны, Украина до последнего времени оказывала максимальное содействие международным партнерам в расследовании трагедии, и решение по Цемаху должно быть объяснено гражданам Украины и международным партнерам", – сказано в заявлении, сообщает gordonua.com.

Политсила подчеркивает, что освобождение украинских военнопленных и политзаключенных, которых удерживают в России, является приоритетом для всех политиков Украины, но украинских военных Москва должна отдать "без каких-либо условий – по решению международного суда".

Другие парламентские партии не комментировали решение суда по Цемаху.

Депутат от "Европейской солидарности Ирина Фриз заявила, что из-за этой ситуации Украина может остаться без поддержки международного сообщества, информирует пресс-служба политсилы в Facebook.

По данным СМИ, сотрудники Службы безопасности Украины задержали Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области, якобы "накачали" психотропными веществами и вывезли на подконтрольную Украине территорию. 3 июля Шевченковский суд Киева арестовал его на 60 суток как подозреваемого в терроризме. 3 сентября его адвокат Роман Гонтарев сказал, что меру пресечения его подзащитному продлили.

5 сентября суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

Через полчаса после этого президент РФ Владимир Путин заявил о "финализации переговоров" по поводу обмена с Киевом удерживаемыми лицами, обратило внимание российское издание "Коммерсантъ". По данным газеты, Цемаха хотят обменять на украинского режиссера Олега Сенцова.

В августе российское издание The Insider со ссылкой на свои источники сообщило, что Кремль потребовал включить Цемаха в список на обмен после того, как Украина и Россия согласовали соответствующие списки, и намерен обменять его на украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

Журналист, основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что передача Цемаха РФ стала бы "бесхребетной сделкой" и повлияла бы на расследование дела о крушении MH17. В Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением Boeing; будучи лично не причастным к запуску ракеты, он прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, и общался с членами его экипажа.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Версии о причастности украинских военных к катастрофе были отвергнуты следователями.