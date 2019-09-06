В Беларуси повышают пенсионный возраст для женщин? 41 6.09.2019, 9:59

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Похоже, что только этим власти не ограничатся.

Женщины в Беларуси по-прежнему уходят на пенсию на пять лет раньше мужчин. И хотя власти не первый год рассматривают возможность сократить эту разбежку или и вовсе отказаться от нее, но на конкретные шаги пока не решаются. При этом во многих странах, в том числе и у наших соседей — Украины и Литвы, решили уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин. Портал tut.by выяснял, можно ли (и нужно ли) увеличить возраст выхода на заслуженный отдых для женщин в Беларуси и как этот вопрос решали соседние страны.

«Труд стал не таким тяжелым, рождаемость и связанная с этим нагрузка на женщин снизились»

Идея пусть и не уравнять, но хотя бы сблизить женский пенсионный возраст с мужским появилась еще в 2016 году, когда в правительстве обсуждали, как именно в стране будут повышать пенсионный возраст. Один из трех возможных сценариев предполагал увеличение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а для мужчин — до 63. То есть разрыв сократился бы с пяти лет до трех.

— Здесь за основу бралось прежде всего то, что сегодня средняя продолжительность жизни женщин составляет 78,4 года, а получение пенсии — более 20 лет после выхода на пенсию, — говорила Марианна Щеткина, которая в то время была министром труда и соцзащиты. — Но возникает вопрос: можем ли мы сегодня скинуть со счетов социальный аспект, нагрузку на женщин? Должна ли быть разница между выходом на пенсию у мужчин и женщин? Какова нагрузка на женщин в домашнем хозяйстве? Достигли ли мы сегодня того уровня гендерного равенства?

В итоге президент выбрал самый щадящий вариант повышения — на три года для женщин и мужчин. Так что прежний пятилетний разрыв сохранился. В нынешнем году мужчины выходят на пенсию в 61,5 года, женщины — в 56,5. В 2022 году, когда закончится нынешняя пенсионная реформа, возраст выхода на заслуженный отдых составит 63 года и 58 лет соответственно.

Но чиновники и эксперты говорят о том, что наиболее вероятный шаг после окончания нынешнего повышения пенсионного возраста — это еще одно повышение, но теперь уже только для женщин. В прошлом году такой вариант обсуждали в Совете Республики. А в январе 2019-го министр труда Ирина Костевич, говоря об уравнивании пенсионного возраста для мужчин и женщин, не исключила, что «может быть, мы придем к этому».

Наконец, уравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин предлагали эксперты МВФ. Причем не просто уравнять, но и повысить до 65 для обоих полов.

— Эта пятилетняя разница в пенсионном возрасте была заложена еще в советские времена, когда труд был в основном тяжелым, физическим, а женщины вдобавок много рожали. Все это приводило к тому, что женский организм быстрее изнашивался, и государство обеспечивало социальную защищенность женщин исходя из этих предпосылок, — объясняет заместитель административного директора по развитию исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина. — Сейчас ситуация кардинально изменилась. Труд стал не таким тяжелым, рождаемость и связанная с этим нагрузка на женщин снизились. Вдобавок во многих странах, в том числе в Беларуси, женщины в среднем живут дольше, чем мужчины.

Эксперт обращает внимание на то, что из-за того, что женщины живут дольше, а на пенсию выходят раньше, на Фонд соцзащиты ложится дополнительная нагрузка.

— Фонд должен обеспечивать социальную поддержку в виде пенсий и вдобавок продолжать выплачивать другие пособия, например детские. Если сохранить ситуацию, которая складывается у нас сейчас, то Фонд соцзащиты может перейти в состояние хронического дефицита (пока он в профиците), а бесконечно брать деньги из бюджета на его поддержку мы тоже не можем, — поясняет Анастасия Лузгина.

Заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Анастасия Боброва говорит, что женщины на пенсии живут в среднем на 10 лет дольше мужчин.

— По данным за 2018 год, мужчинам, которым исполнилось 63 года, в среднем предстоит прожить еще 14 лет, женщинам в том же возрасте — 20. Если посмотреть на возраст 58 лет, то мужчинам предвещают еще 17 лет, женщинам на 7 лет больше — 24 года.

Получается, что женщины на пенсии живут на 10 лет дольше мужчин, — приводит цифры Анастасия Боброва. — Поэтому даже если женщины будут выходить на пенсию в возрасте 60−64 года, то они еще, грубо говоря, успеют пожить. С учетом этих обстоятельств можно говорить о том, что женский пенсионный возраст можно поднять до мужского, в то время как для мужчин этого потенциала для повышения почти нет. Так что повышение пенсионного возраста для женщин могло бы решить сразу две проблемы: во-первых, удалось бы уменьшить расходы на пенсии, во-вторых, на рынке труда осталось бы больше человек.

Анастасия Лузгина обращает внимание еще на одну проблему более раннего пенсионного возраста для женщин — необходимость отработать нужный для пенсии стаж за более короткий срок, чем мужчинам.

— Родив ребенка, женщина уходит в декрет на три года, что тоже выбивает ее из трудовой деятельности. С учетом того, что у нас существует минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, женщинам может быть сложно отработать необходимое количество лет, особенно если детей несколько, — поясняет Анастасия Лузгина. — Кроме того, сейчас все больше женщин сами хотят работать дольше и не выходить на пенсию так рано. При этом организации зачастую не продлевают контракты с людьми, достигшими пенсионного возраста, даже если они здоровы физически и могли бы работать дальше. В результате человеку приходится отправиться на пенсию или устроиться на новую работу, которая, скорее всего, будет ниже прежней по статусу и уровню дохода.

Анастасия Боброва предлагает учесть какие-то нюансы: например, сократить пенсионный возраст для женщин, у которых есть 3−4 ребенка.

— Но и здесь могут быть неоднозначные ситуации, — рассуждает Анастасия Боброва. — Например, если в декретный отпуск уходил мужчина, а не женщина, будет ли для него сокращен возраст выхода на пенсию? Об этом тоже нужно задуматься с учетом тенденции к разделению семейных обязанностей. Также пожилые женщины часто занимаются воспитанием внуков. Но и возраст рождения первого ребенка тоже увеличивается, соответственно, женщины становятся бабушками позже, это может произойти как раз к 60 годам. Но нам нужно так выстраивать социальную политику, чтобы женщины, выходя на пенсию, занимались внуками, только если они сами этого хотят.

А как решают вопрос с разбежкой в пенсионном возрасте мужчин и женщин в других странах?

Во многих странах пенсионный возраст мужчин и женщин сравнялся уже давно. Например, в Германии, США, Бельгии, Дании он составляет 65 лет, в Греции и Исландии — 67. Некоторые из тех стран, в которых разрыв до сих пор сохранялся, его убирают или минимизируют. Так, в Великобритании пенсионный возраст для женщин в прошлом году окончательно дорос с прежних 60 до мужских 65, а в Израиле его планируют поднять с 62 до 65 (мужчины там выходят на пенсию в 67).

Литовский опыт: «У нас больше нет дискуссии по поводу повышения пенсионного возраста»

Еще одна соседка Беларуси, которая уже давно отказалась от пятилетней разницы в пенсионном возрасте между мужчинами и женщинами, — это Литва. В нынешнем году мужчины там выходят на пенсию в 63 года и 10 месяцев, женщины — в 62 года и 8 месяцев. Через семь лет все будут становиться пенсионерами в 65.

— В Литве по этому поводу уже нет дискуссии, потому что первая реформа, связанная с повышением пенсионного возраста, прошла у нас очень давно, в 1995 году, — говорит профессор Вильнюсского университета, экономист Ромас Лазутка. — Уже в тот момент было решено, что разница между пенсионным возрастом мужчин и женщин будет сокращаться. Пенсионный возраст для женщин увеличился с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 62,5 лет. В 2011 году решили продолжать увеличение с таким расчетом, чтобы к 2026 году и женщины, и мужчины выходили на пенсию в 65. Разумеется, эти повышения никогда не были одномоментными. Каждый год пенсионный возраст мог повышаться на два-четыре месяца. Наиболее болезненно эти изменения восприняли те, кому предстояло выходить на пенсию в ближайшее время. Но таких людей было не очень много, и поэтому какого-то большого сопротивления реформе не было.

По словам Ромаса Лазутки, к сближению, а потом и уравниванию пенсионного возраста для женщин и мужчин литовцы в целом отнеслись с пониманием.

— Раньше во многих странах пенсионный возраст для женщин был более низким, потому что в индустриальном обществе люди в основном работали там, где была нужна физическая сила. Соответственно, в пожилом возрасте женщинам становилось тяжелее работать, особенно с учетом того, что до этого они рожали и воспитывали детей. Но теперь аргументов в пользу того, чтобы женщины раньше выходили на пенсию, не осталось, — объясняет Ромас Лазутка.

При этом эксперт подчеркивает: ограничиваться уравниванием пенсионного возраста для мужчин и женщин нельзя, потому что «социальная политика должна идти в комплексе».

— Зачастую неоплачиваемый труд в семьях больше ложится на плечи женщины просто потому, что так принято. Эта ситуация постепенно меняется, но недостаточно быстро. Нужно прикладывать усилия к тому, чтобы способствовать этим изменениям, в том числе с помощью законов. Например, в Европарламенте уже готово решение о том, чтобы часть отпуска по уходу за ребенком брали на себя отцы и у них не было права передать эту часть отпуска матери. В некоторых странах такая практика уже действует. Таким образом время, затраченное на воспитание ребенка, делится поровну, и женщинам становится проще достигать карьерных вершин и работать равное время с мужчинами, — говорит Ромас Лазутка.

По его мнению, очень важно, чтобы не было дискриминации на рынке труда, связанной с возрастом и полом.

— У некоторых работодателей до сих пор есть предрассудки, что женщины в 50 лет больше не могут выполнять какие-то профессиональные действия, но это, честно говоря, просто ерунда. Современные женщины, которые не занимаются тяжелым физическим трудом, распределяют обязанности по дому, ведут здоровый образ жизни, в 50 лет и старше ничем не хуже молодых. Государство также должно совершенствовать систему здравоохранения, пропагандировать здоровый образ жизни, предоставлять людям возможности для переобучения и повышения квалификации. Если заниматься всем комплексом социальной политики одновременно, общество получит от этого только плюсы. Люди не будут сопротивляться повышению пенсионного возраста, потому что у них будет достаточно здоровья и возможностей для того, чтобы зарабатывать и тратить деньги, более качественно отдыхать и больше откладывать на то время, когда они уже объективно не смогут работать.

Украинский опыт: «Если бы повысили пенсионный возраст для мужчин, он бы перекрывал их среднюю продолжительность жизни»

Среди стран, которые повышают пенсионный возраст для женщин, оказалась и Украина. Там этот процесс начался еще в 2011 году. Каждый год женский пенсионный возраст прибавляет по полгода, чтобы в результате к 2021 году вырасти c 55 до мужских 60. В текущем году пенсионный возраст для украинок — 59 лет.

— Предпосылки именно к такому решению были очень простыми: средняя продолжительность жизни женщин в Украине значительно выше, чем мужчин, — говорит Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина. — Мужчины по достижении пенсионного возраста живут меньше 10 лет, женщины — порядка 18 лет даже сейчас, уже после повышения. А на тот момент эта разница была еще больше. Говорилось даже, что у женщин в Украине самая большая средняя продолжительность жизни на пенсии в мире. Понятно, что эта диспропорция несправедлива и не отвечает логике существующей у нас солидарной пенсионной системы (система, при которой взносы работающих людей идут на выплату пенсий пенсионерам. — Прим. ред.).

По словам эксперта, в Украине тоже рассматривали разные сценарии повышения пенсионного возраста. Были и те, которые включали в себя повышение не только для женщин, но и для мужчин. Но они «вызывали большое сопротивление общества».

— На тот момент средняя продолжительность жизни мужчин составляла 62 года. То есть, если бы мы повысили пенсионный возраст для мужчин, он перекрывал бы среднюю продолжительность жизни. Идея унифицировать пенсионный возраст мужчин и женщин не вызывала такого большого сопротивления, поэтому в итоге решили остановиться на ней. К тому же это обсуждалось уже очень давно, с начала 2000-х, — поясняет Владимир Дубровский. — В целом повышение пенсионного возраста — это нормальное явление. Наше поколение, особенно если говорить о городских жителях, намного лучше следит за здоровьем, намного более работоспособно, чем были наши родители в том же возрасте. Мне сейчас 57, и мои одноклассницы совершенно не выглядят как пенсионерки. Они ведут активный образ жизни, работают, у них дети-внуки.

Но принципиальных проблем солидарной пенсионной системы повышение возраста выхода на заслуженный отдых для женщин не решило, убежден Владимир Дубровский.

— В странах с такой демографией, как Украина или Беларусь, она (солидарная пенсионная системы. — Прим.авт.) в принципе не может существовать. На мой взгляд, такая пенсионная система изначально была авантюрой, своего рода финансовой пирамидой. Но любая пирамида рано или поздно рушится, и мы живем как раз в то время, когда это происходит, причем во всем мире. В результате все попытки сбалансировать пенсионный фонд приводят к тому, что участие в пенсионной системе становится все менее выгодным. По нашим подсчетам, женщины получают из нее порядка 75% вложенного, мужчины — только половину. То есть на выходе люди получают меньше денег, чем внесли. Поэтому как ни повышай пенсионный возраст, пенсия в солидарной системе все равно будет становиться все менее и менее выгодной.

Почему не получится ограничиться только повышением пенсионного возраста?

А в Норвегии сложилась и вовсе парадоксальная ситуация. Пенсионный возраст там сейчас составляет 66 лет, но при этом на пенсию можно уходить начиная с 62, получая при этом меньшую пенсию. Статистика показывает, что примерно половина норвежских мужчин предпочитает уйти на пенсию раньше, в то время как среди женщин этот показатель — только 20%. Получается, когда есть возможность выбора, далеко не факт, что дольше захотят и смогут работать именно мужчины.

Экономист Ромас Лазутка говорит, что гибкий пенсионный возраст — это та идея, которая смогла бы примирить все стороны в этом вопросе.

— Сейчас в экономических кругах все больше говорят о введении гибкого пенсионного возраста. Работы бывают очень разные: на некоторых объективно тяжело работать после 60, а на других, в первую очередь связанных с умственным трудом, можно работать гораздо дольше. К тому же различаются не только работы, но и сами люди. Кто-то с возрастом чаще болеет, кто-то, наоборот, остается здоровым. Все это приводит нас к тому, что идея жесткого пенсионного возраста, одинакового для всех жителей страны, больше неактуальна, — считает Ромас Лазутка. — С учетом этих обстоятельств было бы логичнее, если бы люди сами могли выбирать, когда им выходить на пенсию, скажем, в промежутке между 60 и 70 годами. Конечно, если человек раньше выходит на пенсию, то и пенсия у него должна быть меньше, чем у того, кто работает дольше. Но такой механизм можно назвать более справедливым, потому что люди разные и способности у них тоже разные.

Анастасия Лузгина напоминает, что ограничить пенсионную реформу одним лишь повышением пенсионного возраста в любом случае не получится.

— Повышение пенсионного возраста — это техническая мера, которая частично облегчает ситуацию в определенный промежуток времени, — говорит Анастасия Лузгина. — Она влечет за собой количественные изменения — сокращение числа пенсионеров. Но эффект от этого будет временным, и бесконечно повышать пенсионный возраст мы не можем, здесь есть свой потолок. С учетом того, что продолжительность жизни растет, мы можем говорить о повышении пенсионного возраста для всех до 63 лет или даже 65 лет, но не более. Здесь также нужно учитывать состояние здоровья людей. В некоторых странах выходят на пенсию позже, но там и продолжительность жизни выше. Это означает, что для оптимизации пенсионной системы с учетом старения населения и низкой рождаемости необходимо задумываться не только о количественных, но и о качественных изменениях. То есть постепенно вводить в пенсионную систему накопительный элемент, лучше которого пока ничего не придумали.

По словам Анастасии Лузгиной, введение накопительной системы поможет не только снизить нагрузку на Фонд соцзащиты, но и повысить уровень жизни самих пенсионеров.

— Сейчас, если человек хорошо зарабатывал, после выхода на пенсию он может значительно потерять в доходе, даже несмотря на то, что пенсия у него будет повышенная, — объясняет эксперт. — Каких-то способов увеличить доход, кроме как снова начать работать, у него нет. Если бы в нашей пенсионной системе существовал накопительный элемент, уровень дохода конкретного человека на пенсии зависел бы от того, сколько он лично успел накопить.

Анастасия Лузгина отмечает, что во многих странах одновременно существуют как государственная пенсия, так и персональные накопления.

— Последние могут формироваться и в частных, и в государственных пенсионных фондах, но иметь прямую зависимость от размера заработка конкретного человека. Дело в том, что ни одно государство не может обеспечить всем пенсионерам высокий уровень жизни в условиях работы только распределительной пенсионной системы, потому что средства ограничены. Государство может гарантировать некий средний уровень жизни для всех. Работа накопительных механизмов позволяет повысить данный усредненный уровень за счет персонифицированных накоплений. В Беларуси этот вопрос уже назрел, и начинать создавать такие структуры нужно сейчас, потому что сам процесс таких серьезных институциональных изменений займет не один год.