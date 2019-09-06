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Ученые нашли на Земле кусок другой планеты

  • 6.09.2019, 10:11
  • 6,263
Ученые нашли на Земле кусок другой планеты

Что об этом известно.

Ученым удалось обнаружить минерал, который не встречается на нашей планете. Группа исследователей из Калифорнии на протяжении многих лет изучала метеорит, который нашли в Австралийской провинции Виктория еще в 1951 году, пишет РБК-Украина.

Минерологи Алан Рубин и Чи Ма в глубине образца выявили и описали минерал, образовавшийся благодяря взаимодействию атомов железа и углерода во время остывания метеорита, пишет Science Alert. Минерал назвали эдскоттитом.

По мнению ученых, уникальный метеорит является фрагментом планетезималя, который появился еще в период "молодости" нашей Солнечной систему. Но ему так и не удалось сформироваться в полноценную планету.

Эдскоттит мог образоваться под воздействием высоких температур из-за радиоактивности элементов.

Но случайная космическая катастрофа - это могло быть столкновение с другим крупным космическим телом - разрушила этот "зародыш планеты". Его обломки рассеялись по всей Солнечной системе, а один из них упал в Австралии в 50-х годах прошлого века.


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