Ученые нашли на Земле кусок другой планеты 6.09.2019, 10:11

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Что об этом известно.

Ученым удалось обнаружить минерал, который не встречается на нашей планете. Группа исследователей из Калифорнии на протяжении многих лет изучала метеорит, который нашли в Австралийской провинции Виктория еще в 1951 году, пишет РБК-Украина.

Минерологи Алан Рубин и Чи Ма в глубине образца выявили и описали минерал, образовавшийся благодяря взаимодействию атомов железа и углерода во время остывания метеорита, пишет Science Alert. Минерал назвали эдскоттитом.

По мнению ученых, уникальный метеорит является фрагментом планетезималя, который появился еще в период "молодости" нашей Солнечной систему. Но ему так и не удалось сформироваться в полноценную планету.

Эдскоттит мог образоваться под воздействием высоких температур из-за радиоактивности элементов.

Но случайная космическая катастрофа - это могло быть столкновение с другим крупным космическим телом - разрушила этот "зародыш планеты". Его обломки рассеялись по всей Солнечной системе, а один из них упал в Австралии в 50-х годах прошлого века.