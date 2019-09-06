Гражданин Александр, а вы слышали? 15 Виктор Горбачев

6.09.2019, 10:23

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Фото: Getty Images

Мугабе — всё.

Гражданин Александр, а вы слышали? Умер самый древний диктатор, Роберт Мугабе. Ну да, ему было 95 лет. Но до вечности так и не получилось.

И все равно народ ликует. В Зимбабве праздник и салюты. Говорят, заслужил.

Мы-то думали, что такие вообще не умирают! А оно, вон оказывается как. А как думаете вы, Александр?

И самое интересное, он умер в одной из своих многочисленных резиденций. Мы-то думали, в таких резиденциях умереть нельзя. Ну, типа, они под защитой Всевышнего. А оно вон как, даже в таких крутых резиденциях мрут. И не получилось с собой унитазов золотых забрать. Не успел.

Как-то вот так. Оказывается, все умирают? Даже «короли»? Прям не верится. И даже на золотых унитазах мрут, как мухи. И даже в крутых резиденциях? Ужас, как бывает.

А как думаете вы, Александр?

Виктор Горбачев, «Фейсбук»