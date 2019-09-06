Роман Бессмертный: В ситуации с обменом Зеленского хотят дискредитировать 16 6.09.2019, 10:32

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Роман Бессмертный

Фото: glavcom.ua

Дипломат считает, что украинскому президенту приготовили масштабную ловушку.

Президента Украины Владимира Зеленского с помощью вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц в Украине и России медленно, но верно затягивают в дискредитационную ловушку, началом которой стал обстрел Павлополя, при котором погибло четыре украинских солдата, заявил бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный 6 сентября в программе "Право на владу" телеканала "1+1", сообщает zn.ua.

"Президента затягивают в ловушку, суть которой – дискредитация президента Украины. Нам навязали качалку Сенцов – Вышинский. Я предупреждал, что эта качалка приведет к Цемаху. Знаете, что дальше будет в Нормандии? Он пойдет на встречу с Пасечником и Пушилиным?.. Часть окружения президента заигралась с одной из башен Кремля... Это перешло в Минский процесс, поэтому там мешал Бессмертный. В это втянуты сейчас Париж и Берлин, поэтому такими стали позиция Макрона и позиция Меркель", – заявил дипломат.

Бессмертный отметил, что в этом деле Зеленскому будет удобнее держать преемственность линии предыдущего главы державы Петра Порошенко, который шел на обмены удерживаемых лиц – но не более того.

"Только я еще хочу сказать одну фразу президенту – можно вытянуть десять, а погубить тысячи в этой ситуации. Его ведут этой дорогой", – резюмировал он.

Напомним, 5 сентября освободили из-под стражи Владимира Цемаха – бывшего боевика и командира бригады ПВО террористической группировки "ДНР", одного из ключевых фигурантов дела MH17. В этот же день президент РФ Владимир Путин сообщил о финализации переговоров по обмену. 28 августа из СИЗо выпустили Кирилла Вышинского - обвиняемого в госизмене руководителя пропагандистского издания "РИА Новости Украина".

Прокуратура Нидерландов и ряд депутатов Европейского парламента просили Украину не обменивать Цемаха на украинских политзаключенных в России, так как в РФ или на оккупированной территоии он будет недоступен для правосудия. Однако в обмене экс-боевика крайне заинтересован Кремль, который пытается скрыть свои военные преступления в Донбассе.

Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган сообщала о подготовке к обмену в формате "35 на 35". РосСМИ, в свою очередь, сообщали о формате "33 на 33".

20 августа российская журналистка и правозащитница Виктория Ивлева сообщила о том, что администрация московского СИЗО "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Романа Сущенко, Алексея Сизоновича, Евгения Панова, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Позже в "Лефортово" подтвердили, что в московском СИЗО находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко. Украинских политзаключенных перевели из колоний и тюрем в российской глубинке. Появление украинцев в "Лефортово" может свидетельствовать о предстоящем обмене.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова еще 16 июля передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 150 украинских политзаключенных и военнопленных, которых незаконно удерживают в РФ и аннексированном Крыму. Москалькова, в свою очередь, передала Денисовой аналогичный список арестованных и осужденных в Украине граждан России.