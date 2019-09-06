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«Придумали пятиметровое повышение и на его основе провели расчеты»

  • 6.09.2019, 10:42
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«Придумали пятиметровое повышение и на его основе провели расчеты»

Белорус подал в суд на Минприроды.

Война за чистый воздух в Минском районе продолжается. Да и с чего бы ей прекратиться, если иловые пруды, куда стекаются все отходы Минска, работают пуще прежнего, да еще усилены 18-м (самым большим) прудом, пишет «Онлайнер». Раньше жители деревни Синило и таких же страдающих от смрада населенных пунктов рассчитывали, что власти услышат их обращения через СМИ, а встречи с чиновниками чем-то помогут. Но теперь люди решили действовать более «остро». Один из активистов обратился в суд Московского района с иском, второй стороной по которому выступает целое министерство — Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Дело в том, что еще в начале этого года жители десяти населенных пунктов отправили в Минприроды коллективное письмо с просьбой проверить официальный отчет об оценке воздействия на окружающую среду процесса строительства 18-го царь-пруда. Меньше чем через месяц люди получили ответ: нарушений нет (в том числе по расчету рассеивания загрязняющих веществ) и чего вы там вообще паникуете? Однако такой ответ белорусов не устроил: серьезные подозрения, что в отчете далеко не все гладко и цифры были «причесаны» в нужную сторону, у них были, поэтому вслед за первым улетело второе обращение.

Так 18-й иловый пруд выглядел в начале лета
Так — в середине
А таким дрон увидел его уже в августе

— Наш довод о том, что отчет об ОВОС недостоверен, основан на том, что сами составители отчета, а в последующем и сотрудники организации, проводившей государственную экологическую экспертизу, указали, что для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе был выбран источник загрязнения с высотой равной 5 метрам (якобы по причине перепада высот прилегающей к прудам местности), — объясняет главную претензию сотен белорусов Константин. — При этом какой-либо рельефный план территории, свидетельствующий о наличии таких перепадов, либо инженерные особенности создания пруда с возведением таких перепадов отсутствуют в принципе. Не видим этих перепадов и мы своими глазами — все лежит в одной плоскости, о каком пятиметровом возвышении может идти речь? Что это за бред и почему его воспринимают как истину во всех инстанциях?

Более того, авторы примененной при составлении расчета и отчета ОВОС «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86» прямо указали о недопустимости выполнения расчета с применением высоты источника загрязнения 5 метров. Их заключение я тоже отправил Минприроды, но там его просто проигнорировали. И это ведомство, которое должно заботиться о природе и о людях?! Как я понимаю, править расчеты с учетом реального положения на местности никто не собирается.

— Вместо рассмотрения обращения мы получили самые обычные отписки и, посчитав, что они подпадают под такое понятие, как «неправомерные действия (бездействия) государственных органов», решили обжаловать так называемый ответ Минприроды в суде, — объясняет активистка Алина. — Пусть они уже наконец реально изучат все документы и сопоставят их с действительностью. Мы убеждены, что положительное заключение экологической экспертизы выдано на основании некачественной ОВОС, то есть исходные данные на проектирование были недостоверными. И только за счет этого удалось подогнать все одно к одному. Если настоящий специалист «копнет» этот ОВОС как следует, у него волосы дыбом встанут. Мы требуем, чтобы Минприроды, тщательно изучив все документы и доводы, издало приказ о прекращении действия положительного заключения экологической экспертизы по проектной документации на строительство 18-го пруда, ведь его основа — пшик.

Поясню, почему мы так «прицепились» к этим пяти метрам, вроде бы мелочь, но если посчитать рассеивание как следует, на 2 метрах (высота человеческого роста), тогда получается, что воздействие на жилую зону просто колоссальное. Вот поэтому возникшие из ниоткуда пять метров и выглядит подозрительно, будто их специально прописали, чтобы все сошлось. Разница всего 3 метра, зато можно добавлять хоть сто прудов и кожевенный в том числе. А поскольку это одобрено госэкспертизой, то дорога открыта всем кому не лень. А что там в реальности — всем все равно. Получается, чтобы нам дышать и не травиться, надо жить на высоте 5 метров?

Обратившись в суд, Константин так сформулировал свои требования: «Признать ответ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь незаконным и необоснованным и обязать Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь произвести проверку достоверности отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту строительства „Строительство илового пруда-накопителя №18 и подъездной дороги к нему в районе д. Синило Минского района Минской области“ в части расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе». Предварительное заседание уже состоялось.

— Было тяжело, так меня уже давно не гоняли, учитывая постоянную необходимость подниматься со скамьи при разговоре, вспоминал школьные и студенческие годы, — делится впечатлениями Константин. — Судья долго допытывал меня, почему я считаю, что имею право требовать что-то от министерства, дал мне только 30 минут на ознакомление с материалами дела (300+ страниц). Но далее при ознакомлении с доводами ответчика судья поступил точно так же профессионально и с пристрастием расспросил уже ответчика. Также долго расспрашивал «эксперта», не раз делал выразительный взгляд при ознакомлении с доводами эксперта из министерства, явно поняв, что что-тот тут нечисто. А потому при наличии у меня кучи вопросов к ответчику объявил в итоге перерыв в заседании. После вчерашних двух с половиной часов есть еще месяц все хорошенько обдумать и подготовиться к следующему заседанию.

Жители деревень, расположенных рядом с иловыми прудами, создали таблицу, в которой фиксируют «обонятельные» изменения воздуха. Вот только первые дни сентября

Рассмотрение редкого дела «гражданин против министерства» назначено на 17 сентября.


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