«Разве это нормально, когда работа учителей почти самая низкооплачиваемая в стране?» 11 6.09.2019, 10:54

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Что не так в образовании и нужны ли школе реформы, рассказали на условиях анонимности барановичские учителя.

В Беларуси снова говорят о реформах в образовании. Изменить хотят многое – от зарплат учителей до системы поступления в вузы. Чем живет образование сейчас, что не так в этой сфере и нужны ли школе реформы, intex-press.by рассказали барановичские учителя.

О нагрузке

Несмотря на то, что в Беларуси много раз говорили о необходимости снизить у педагогов бумаготворческую нагрузку и освободить их от несвойственных функций, легче в этом плане учителям не стало, рассказывают собеседники. Особенно на количество документов, которые необходимо заполнять, жалуются классные руководители.

– Из учителей-предметников самым счастливым считается тот, у кого нет классного руководства. Тех бумаг и обязанностей, которые есть у классного руководителя, нет, наверное, даже у директора школы, – говорит Татьяна, классный руководитель одной из школ города.

Самым «бумажным» для учителей является сентябрь. Классным руководителям в первый месяц учебного года нужно не только заполнить социальные паспорта классов, составить план воспитательной работы, собрать информацию о занятости учеников в кружках и секциях (а если они вдруг не заняты, исправить ситуацию), но и обойти всех учеников по месту жительства и оформить каждое посещение.

– После 1 сентября не знаешь, за что браться. Чтобы все заполнить и сдать в срок, приходится ночами сидеть. А ведь еще к своим урокам надо готовиться, – говорит Татьяна.

В течение года бумажной работы, может, и становится меньше, но на плечи ложатся другие обязанности.

– Классный руководитель должен обеспечить стопроцентное питание своего класса, каждую четверть провести родительское собрание и написать протокол. А еще экскурсии, дежурство на школьных дискотеках, подписка, всеобуч… Иногда и 24 часов в сутках мало для того, чтобы все это сделать, – говорит классный руководитель Ирина.

О чрезмерной нагрузке и большом количестве документов говорят также школьные психологи и социальные педагоги.

– На оформление всех документов у меня уходит около половины моего рабочего времени. Разве это нормально? И за последние годы в этом плане ничего не изменилось, – говорит школьный психолог Светлана.

А некоторые ноу-хау, вводимые в школах, только усложняют работу учителей.

– Появились электронные журналы и дневники, а бумажные при этом никто не отменил. Вот и приходится делать двойную работу: выставлять отметки в обычный журнал, потом переписывать их себе в блокнот, а потом, чаще всего дома, переносить отметки в электронный журнал. Облегчили, называется, работу, – говорит Татьяна.

По мнению педагогов, образование – не та сфера, в которой эффективность работы должна оцениваться по количеству заполненных документов и объему выполняемых функций, которые и учительскими назвать сложно. Освободить учителей от «ненужной писанины» и непедагогических обязанностей – главное, на их взгляд, что нужно сделать в образовании в первую очередь.

– Здесь надо выбирать: или мы пишем все бумажки и отчеты, или учим детей. Если в этом плане ничего не изменить и продолжать сбрасывать на педагогов все на свете, ни к чему хорошему это не приведет, – рассуждает Ирина.

О зарплате

По словам собеседников, уровень зарплаты в образовании даже средним назвать сложно. Тамара, учитель русского языка и литературы со стажем более 20 лет, говорит, что работает на полторы ставки и получает при такой нагрузке около 700 рублей. Еще около 60 рублей получает за классное руководство.

– Если бы я работала на ставку, получала бы вообще копейки. Разве это нормально, когда работа учителей почти самая низкооплачиваемая в республике? – говорит она.

На маленькие зарплаты жалуются также социальные педагоги, психологи, педагоги-организаторы.

– Если у специалиста нет стажа и категории, в лучшем случае он получит 400 рублей. Разве можно прожить на такие деньги? Наверное, уборщицы зарабатывают больше, – рассуждает школьный психолог Марина. – Какая мотивация в таком случае работать и делать свою работу хорошо? Да никакой.

О реформах

По мнению педагогов, образование – одна из тех сфер, которые «встряхивают и реформируют постоянно».

– То отменяют профильные классы, то снова их возвращают, то 12-летнее обучение, то снова 11-летка. Все постоянно меняют. От этих новшеств голова уже кругом, – говорит Светлана.

Собеседники уверены в том, что реформы в образовании однозначно нужны. И речь не только о зарплате учителей, о том, чтобы педагогов освободили от несвойственных функций и бумажной работы. Школьные программы, содержание образовательного процесса, система оценки знаний и поступления в вузы… – все это, на их взгляд, нужно совершенствовать. Но прежде чем внедрять очередное ноу-хау, его нужно протестировать и убедиться в том, что не станет хуже, считают учителя.

– Сейчас говорят о том, что нужно объединить школьные экзамены с ЦТ и ввести национальный экзамен. Видимо, посмотрели на Россию и решили, что нам это тоже подойдет. А если не подойдет? Может, для начала стоило бы провести эксперимент в каком-нибудь городе или регионе, посмотреть, как это будет работать? – рассуждает Тамара. – У нас даже ЦТ не довели до толка, чуть ли не каждый год в нем что-то меняют. А сейчас на этой сырой базе хотят ввести что-то новое.

По мнению педагогов, любые, даже самые мелкие изменения в системе образования, нужно тщательно прорабатывать и вводить их следует постепенно.

– В Германии от бумажных дневников отказывались 10 лет. А у нас получается так, что 31 августа решили, а с 1 сентября уже ввели. Если не пошло – через год отменили. Если так реформировать образование, то лучше уже ничего не делать, – резюмирует Ирина.