Казахстанцы взбунтовались против китайского влияния 2 6.09.2019, 11:13

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Фото: Reuters

Жители крупных городов страны вышли на акции протеста.

Жители шести городов Казахстана – Нур-Султана, Алма-Аты, Караганды, Шимкента, Актобе и Жанаозеня – вышли на акции под лозунгом «Нет экспансии Китая». Митинги проходят накануне визита президента Касым-Жомарта Токаева в Пекин, который состоится 11–12 сентября. Антикитайские настроения будут усиливаться, и они имеют глубокие корни, пишет «Независимая газета».

Акции протеста начались в первых числах сентября в Жанаозене, одном из самых проблемных для властей регионов страны. Немногочисленные митингующие, собравшиеся на площади, высказали недовольство казахстанско-китайским межправительственным соглашением, по которому китайская сторона намерена профинансировать строительство 55 предприятий в сфере сельского хозяйства и промышленности на территории республики.

Новые проекты обсуждались на днях в ходе переговоров премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с членом постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая, заместителем премьера Государственного совета КНР Хань Чжэном. Речь шла о соглашении, которое было подписано в 2015 году о вводе в эксплуатацию 55 объектов на сумму 27 млрд долл. 12 проектов из этого списка уже реализованы. В нынешнем году ожидается запуск еще пяти проектов на сумму 310 млн долл., среди которых строительство солнечных электростанций, ГЭС, мясокомбинат. Еще 11 проектов на сумму 5,5 млрд долл. находятся на стадии реализации. По оставшимся проектам ведутся подготовительные работы, сообщается на сайте правительства Республики Казахстан (РК).

Там же указывается, что полная реализация всех проектов позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест.

Общественность трактует эти соглашения иначе. Активисты утверждают, что это вовсе не строительство новых предприятий, а перенос старых китайских заводов на территорию Казахстана. А работать на них будут китайские трудовые мигранты. Тут же на акциях вспомнили и о «земельном вопросе». Эта тема была актуальна в 2016 году, когда казахстанское правительство приняло Земельный кодекс, по которому якобы земли сельхозназначения можно будет продавать иностранцам, читай – китайцам. Тогда протесты охватили все крупные города Казахстана. Заявлениям властей, что такого соглашения не будет, люди не верили.

Впрочем, как не верят власти сегодня, которая утверждает, что китайское финансирование пойдет во благо народу и стране. Общественность считает, что власть не способна отстаивать национальные интересы Казахстана. На митингах активисты утверждают, что чиновники подписывают невыгодные для Казахстана контракты с Китаем. Граждане опасаются, что республика попадет в финансовую зависимость от Пекина так же, как уже попали Киргизия и Таджикистан. Эти две центральноазиатские страны – крупнейшие должники Китая.

Казахстан между тем государство богатое, в руках власти – мощный финансовый ресурс. «В Казахстане есть национальный фонд, где накоплены серьезные резервы, Пенсионный фонд, средства которого очень часто тратятся не по назначению. Поэтому люди задают вопрос: почему при наличии собственных финансовых ресурсов Казахстан так активно наращивает финансовую зависимость от Китая? Если Киргизию и Таджикистан понять можно – государства бедные, нуждающиеся в инвестициях, – то почему Казахстан при наличии собственного инвестиционного потенциала активно вползает в мышеловку под названием «китайские кредиты»? Этот вопрос в республике висит уже давно», – сказал «НГ» директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев. Он назвал три причины антикитайских настроений в республике: «Первая – это историческая память. В памяти многих казахов Китай в течение многих столетий воспринимался чаще как враг, нежели как партнер. Вторая – политика казахстанского руководства. Многие подозревают, что власть подписывает невыгодные для страны контракты с Китаем. Третья: сам Китай дает поводы – создание тех же лагерей по перевоспитанию в Синьцзяне вызвало жесткую, негативную реакцию многих казахстанцев. Поэтому, – считает Сатпаев, – антикитайские настроения будут усиливаться, поскольку они имеют глубокие корни».

Пекин обычно крайне сдержан в отношении подобных акций, происходящих в странах, которые являются ключевыми звеньями инициативы «Пояс и путь», но в данном случае посол КНР в Казахстане Чжан Сяо высказался достаточно резко. В своем заявлении он подчеркнул, что митинги против строительства в Казахстане китайских предприятий проходят накануне предстоящего 11–12 сентября визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай. А следовательно, «подобного рода действия направлены именно против этого важного события в двусторонних отношениях». Дипломат предположил, что за митингующими стоят «некие силы», которые стараются разжечь антикитайские настроения казахстанцев «исключительно из корыстных геополитических интересов». Кроме того, Чжан Сяо назвал «абсолютной чепухой», а также «наивными и смешными» звучащие на митингах заявления о том, что Китай якобы намерен «захватить территорию Казахстана», более того – даже «переселить в Казахстан жителей Китая».

По мнению доктора политических наук, заместителя генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игоря Панкратенко, было бы наивным полагать, что недовольство именно своим социально-экономическим положением, лежащее в основе антикитайских настроений, не будет использовано другими игроками. «Здесь в первую очередь следует говорить не о «Западе». Он, конечно, в рамках борьбы с инициативой «Пояс и путь», в рамках долгосрочной политики «осаживания Китая» своего в истории с «казахстанской синофобией» не упустит, но не Запад здесь основной дирижер. А целый ряд местных элит. Китайские инвестиции и экономические проекты курирует казахстанская столица, лишая тем самым возможности местные власти продавать китайцам свой основной товар – административный ресурс – торговать разрешениями, лицензиями, визами, проверками, всем тем, что только и могут продать чиновники среднего и низшего звена, а также сотрудники правоохранительных органов. А между тем в Казахстане, как и на остальном постсоветском пространстве, это их «кусочек хлеба» с маслицем и икоркой, без него им и работать нет смысла, и жизнь не в радость», – сказал «НГ» Игорь Панкратенко. Поэтому, по его мнению, «казахстанская синофобия» – это не просто неприязнь к китайцам, имеющая корни и в истории (одни рейды армий династии Цинь чего стоят), и в современности, в положении «китайских» казахов и уйгуров в Синьцзяне. Это еще и инструмент, которым местная элита все активнее пользуется в борьбе со столицей за собственную «кормовую базу». Эксперт отметил, что до китайских погромов, как это было в 2014-м во Вьетнаме, как это регулярно случается в Африке, дело пока не дошло. Но – кто знает, как далеко готовы пойти в использовании синофобии региональные баи. На кону ведь самое главное для них – наполняемость кошельков.