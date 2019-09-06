Что происходит в Беларуси? 5 6.09.2019, 11:11

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Чиновники продолжают жить в СССР.

Если разбудить нас в три часа ночи и спросить, что происходит в Беларуси, мы ответим коротко: собирают деньги на ненужную ерунду и загоняют людей в массовки на никому не интересные соревнования. И вряд ли ошибемся, потому что ничего другого, кроме как делать вид, чиновники делать, похоже, просто не умеют, пишет телеграмм-канал NEXTA.

Так, в Шумилинском районе Витебской области до сих пор не знают, что Советского Союза уже давно нет. И выбивают из предприятий деньги на какую-то Аллею героев этого самого Советского Союза. Вместо того, чтобы вложиться во что-то действительно полезное - оборудование для поликлиники, например.

А в Минской области уже приступили к принудительному загону бюджетников в массовку на трибунах легкоатлетического матча "Европа - США", который пройдет 9-10 сентября на столичном стадионе "Динамо". Такая бумажка из Миноблисполкома разослана во все райисполкомы. Не на бланке и без конкретики - "чтобы не сливали в этот ваш Telegram".