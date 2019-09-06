10 самых дорогих продуктов в мире, которые стоят целое состояние 6 6.09.2019, 11:22

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Как выглядит «пища богачей»?

Говорят, что о вкусах не спорят — о них кричат. Так ли это, проще всего проверить на собственном опыте. А мы вам расскажем о «кричащих» ценах на некоторые деликатесы, пишет «ЗаграNица».

Гриб мацутакэ

Цена: 600 долларов / 1 кг

Мацутакэ родом из Японии и доступны в нескольких азиатских странах, но их численность значительно сократили насекомые, уничтожающие деревья, в тени которых обычно растут эти грибы. Так как способа культивировать мацутакэ нет, есть вероятность, что они могут вообще исчезнуть с лица Земли.

Кофе копи-лувак

Цена: 250 – 1200 долларов / 1 кг

Самым дорогим кофе в мире копи-лувак сделал специфический способ его обработки. Мусанги — зверьки семейства виверровых — поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают их мякоть и испражняют зернышки кофе. Их потом собирают, моют и сушат на солнце. Желудочный сок мусангов расщепляет некоторые белки, придающие готовому напитку горечь, что придает кофе неповторимый вкус.

Копи-лувак в промышленных масштабах производится в Индонезии, на Филиппинах и в Южной Индии.

Икра белуг-альбиносов

Цена: 7100 долларов / 1 кг

Белуга-альбинос — это крупная осетровая рыба, которая водится в Каспийском море у берегов Ирана. Ее икра имеет разные оттенки: от бледно-серого до белого. Чем она светлее, тем дороже. Высокая стоимость икры белуги-альбиноса обусловлена тем, что рыба мечет ее крайне редко — примерно раз в 100 лет.

Суп из ласточкиных гнезд

Цена: до 3000 долларов за 1 кг

Гнезда саланганов состоят практически из одной слюны без каких-либо примесей или растительных включений. Именно за это и ценятся пернатые: их гнезда — лакомый деликатес в китайской кухне. Высокая цена блюда объясняется опасностью сбора гнезд: в дикой природе птицы вьют их в труднодоступных местах.

Шафран

Цена: 400 – 1000 долларов / 1 кг

Шафран — самая дорогая пряность в мире. Настоящий шафран — это тычинки растения семейства крокусовых (Crocus sativus). Есть еще и ложный шафран, который также называют имеретинским. Он изготавливается из тычинок цветков бархатцев. Шафран цветет всего семь дней в году, а его сбор и дальнейшую обработку осуществляют вручную. Чтобы собрать 1 кг шафрана, необходимо сорвать около 300 тысяч цветков этого растения. Отсюда и высокая стоимость специи.

Белые трюфели

Цена: 2300 долларов / 1 кг

Трюфель — это род сумчатых грибов с подземными клубневидными мясистыми плодовыми телами. Самые ценные съедобные из них — зимние трюфели. Их еще называют французскими черными, или перигорскими. Снаружи они черные, а внутри темно-серые или красновато-черные. Съедобны также и белые трюфели.

Высокая стоимость этих грибов объясняется специфическими условиями для их роста, методом сбора, хранения, а также утонченным вкусом и ароматом. По вкусу трюфель напоминает грибы с сильно прожаренными семечками или грецкими орехами.

Курица аям чемани

Цена: 200 долларов / 1 шт.

Кур породы аям чемани разводят в Индонезии. Доминантный ген вызывает у этих птиц гиперпигментацию, что приводит к тому, что куры черные не только снаружи, но и внутри, включая кости и внутренние органы.

Эта порода настолько редкая, что один цыпленок в самой Индонезии стоит около 200 долларов. А за ее пределами цена может достигать нескольких тысяч.

Стейк из мраморной говядины

Цена: 1000 долларов / 1 кг

«Поставщиками» мраморной говядины служат японские коровы породы вагиу. В течение многих веков их разводили только в Японии, но сейчас их выращивают также в Австралии. Обращаются с ними, как с особами королевской крови: кормят самой лучшей травой, натирают саке, поят пивом и даже ставят им классическую музыку.

Мясо австралийских вагиу еще дороже за счет того, что коров поят красным вином по 16 долларов за бутылку.

Чай дахунпао

Цена: 25 000 долларов / 20 г

Название чая переводится с китайского как «алая мантия». Им дахунпао обязан своему цвету — когда набухают почки, кусты чая выглядят так, будто одеты в красную одежду.

Дахунпао получают из листа шести кустов, растущих у монастыря Тяньсинь. Их возраст оценивается в 350 лет. В 2006 году весь урожай передали в китайский Национальный музей в качестве экспоната. С тех пор действует официальный запрет на сбор дахунпао, и сегодня попробовать его на вкус не может никто. В 2005 году 20 г чая продали на аукционе за 208 тыс. юаней (около 25 000 долларов).

Лосиный сыр

Цена: 1100 долларов / 1 кг

Лосиный сыр производят только в одном месте — на ферме Moose House на севере Швеции. Доят лосих с мая по сентябрь, а по времени этот процесс занимает около 3 часов.

По цвету лосиный сыр белый, внешне напоминает фету. Его изготавливают в очень ограниченных количествах и подают в самых респектабельных ресторанах Швеции.