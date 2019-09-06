Лукашенко надеется на Россию 7 6.09.2019, 11:24

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Диктатор боится реформировать экономику.

Беларусь демонстрирует слишком высокую экономическую зависимость от России. Для ее преодоления необходимо диверсифицировать внешнюю торговлю. Эксперты говорят о том, что у страны есть и внутренние резервы – реформы. Представитель Всемирного банка (ВБ) в Минске Алекс Кремер отметил, что надо реструктурировать сектор госпредприятий, пишет ng.ru.

Лукашенко провел совещание с правительством на тему экономического развития. Он напомнил, что сейчас у страны ответственный период – уже началась «парламентская избирательная кампания», в следующем году – «президентские выборы». «Мы сдаем экзамен. Поэтому везде мы должны подтянуться как следует», – сказал Лукашенко.

«Это главнейшая основная задача – диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже нашей продукции», – констатировал Лукашенко. «Никто не скрывает, что Россия – это основной рынок реализации нашей продукции. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Зависимость нашей страны от поставок прежде всего углеводородного сырья очень велика», – признался он. В связи с этим вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции является очень актуальным, убежден он. «Надо четко спланировать на будущее, по каким направлениям, как мы будем развиваться, и определиться», – обозначил Лукашенко цель совещания и задачу на ближайшее будущее.

Как сообщалось, правительство подготовило и отправило на согласование Лукашенко проект обновленной программы действий по реализации положений «союзного договора». «Согласно этой программе к 1 ноября госорганы должны разработать 28 «дорожных карт» по различным секторам экономики», – рассказывал о ее содержании премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Также, полемизируя с экспертами, полагающими, что там имеется политическая составляющая, он утверждал, что речь идет лишь об экономическом сотрудничестве. «В этой программе нет вопросов политического характера, которые где-то будоражатся в СМИ», – сказал он. Ее основной тезис – «две страны – один рынок».

Широкой общественности пока не сообщили о результатах обсуждения, однако ранее Сергей Румас обещал, что после согласования документ будет опубликован. По его словам, премьер-министры двух стран должны парафировать документ в сентябре.

Международные эксперты тем временем рекомендуют не только рассчитывать на сотрудничество с Россией, но и реализовать тот потенциал, который имеет сама белорусская экономика. «Мы говорим о структурных реформах, которые высвободят потенциал роста страны. Эти шаги должны начинаться с реструктуризации сектора государственных предприятий. Этот сектор имеет большой вес в экономике, но использует трудовые ресурсы и капитал значительно менее продуктивным образом по сравнению с частным», – заявил глава представительства Всемирного банка в Белоруссии Алекс Кремер во время пресс-завтрака, организованного Институтом приватизации и менеджмента (ИПМ) в преддверии Октябрьского экономического форума, который ежегодно проходит осенью. Его темой в этом году станут реформы.

Алекс Кремер назвал несколько направлений, на которых бы стоило сосредоточиться правительству, чтобы подтолкнуть экономический рост. Как и ранее, эксперты ВБ рекомендуют реформировать сектор госпредприятий. Для начала надо провести его ревизию и разделить предприятия на группы: нормально работающие, те, которым поможет финансовая реструктуризация и которые могут заработать после приватизации, а также подлежащие ликвидации. Такие изменения приведут к увольнению работников многих госпредприятий, в связи с чем эксперты ВБ рекомендуют Беларуси подкорректировать систему социальной защиты. «Мы провели расчеты, и они показали, что расходы бюджета, связанные с расширением и укреплением программ социальной защиты, в несколько раз будут ниже, чем расходы бюджета на поддержку госпредприятий», – привел Алекс Крамер свой контраргумент утверждению, что предприятия нельзя реформировать из-за выполнения ими социальной функции. Также аналитики ВБ не рекомендуют Белоруссии в ближайшее время смягчать денежно-кредитную политику, поскольку инвестиционных планов у основной массы предприятий нет. Напомним, что недавно Нацбанк снизил на 0,5 п.п. ставку рефинансирования.

Негативный сценарий в случае отсутствия реформ и договоренностей о компенсации Россией потерь Белоруссии от реализации налогового маневра прогнозируют как местные, так и зарубежные экономисты. Заместитель начальника управления исследований Нацбанка Михаил Демиденко в ходе встречи, проводимой ИПМ, признал, что отсутствие компенсации налогового маневра в нефтяной сфере будет стоить Беларуси 0,3 п.п. ВВП в год. При этом он уточнил, что пока нет никаких оснований рассчитывать на то, что компенсация будет.

Такого же мнения придерживаются и независимые экономисты. Согласно базовому сценарию, разработанному экспертами ИПМ, ВВП Белоруссии в 2020 году вырастет на 1,3%, в 2021-м – на 0,9%. Если в мире продолжатся торговые войны и будет падать российская экономика, то рецессия может наступить и в Беларуси.