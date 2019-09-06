Стали известны подробности драки двух милиционеров в баре в Докшицах 6.09.2019, 11:34

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Иван Хилько

19-летний участковый в коме.

31 августа в докшицком баре «Сфера» участкового Ивана Хилько ударил другой милиционер, Александр Жданько. Он работает в отделе борьбы с наркотиками. Для Хилько все закончилось трепанацией черепа и комой, пишет nn.by.

В баре «Сфера» подтвердили факт происшествия: сказали, что вызвали скорую и оказывали первую помощь пострадавшему, пока ехали врачи.

Знакомые семьи пострадавшего рассказали известную им версию событий.

Причиной драки якобы стала 23-летняя уроженка Докшиц Дарья Ж. Ее никак не могли поделить Александр Жданько и старший брат 19-летнего Ивана, рассказывают сельчане из Нестеровщины (там живут родители Ивана Хилько).

«У Вани Хилько два старших брата, близнеца. Один брат женат уже, второй пока холостой. И вот та Дарья была то с тем холостым братом, то со Жданько.

Вечером в субботу Жданько все названивал Ване: мол, приходи в бар «Сфера» поговорить. Отец отговаривал Ваню, но тщетно — тот все равно пошел.

В «Сфере» был пьяный Жданько. Он начал Ване угрожать, говорить, что и ему покажет, и его брату… После ударил Ваню. Ударил только один раз. Ваня упал, потом поднялся, плюнул кровью и снова упал. Больше уже не вставал.

Скорая на реанимобиле отвезла его в Витебск. Там решили, что парня надо переводить в Минск. Сейчас он там в госпитале. Был в коме, ему вскрывали череп. Говорят, что вчера ему стало лучше, пришел в сознание, даже разговаривал… А сегодня ему опять стало хуже.

Ваня такой уж хороший парень, мы тут всей деревней молимся за него.

Он с обычной семьи: отец — водитель на почте, мама работает в деревенском магазине. Все хорошие, трудолюбивые, и дети у них такие. Семья большая: есть старшая дочь, двое сыновей и младший Ваня.

Сам Ваня отслужил в армии, был там кинологом. После армии пошел в милицию. Все нормально было: взяли Ваню участковым, обслуживать Волколатский сельсовет, дали комнату в общежитии в Докшицах, родители ему машину взяли в кредит… и тут такое», — рассказали знакомые семьи Хилько.

Журналисты связались с родителями Ивана, но они отказались от комментариев.

«Я зла никому не хочу, даже Жданько. Хочу только, чтобы мой Ваня выжил. Останется живым, тогда все расскажу, что знаю. А пока — извините», — сообщила мать Ивана.

Она подтвердила, что сын пока в реанимации.

Александра Жданько задержали. Сейчас он под стражей. Парню 22 года. Он окончил Академию МВД, последний год работал в местном наркоконтроле.

Старший брат Александра также силовик, работает в Следственном комитете.

Александр Жданько

Отец Александра также не захотел комментировать случай.

Журналисты связались и с Дарьей Ж. Говорят, девушка была вместе со Жданько в баре, когда он ударил Ивана. Но она тоже не захотела ничего говорить.

Знакомые семьи пострадавшего рассказывают, что якобы Жданько в вечер трагедии признал вину. Мол, он сообщил, что намеревался избить Ивана. Но на следующий день протрезвел и начал говорить, что вообще никого не бил. Правда это или слухи — пока неизвестно.