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В Бресте под видом гостиницы возводят резиденцию-загадку

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  • 6.09.2019, 11:46
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В Бресте под видом гостиницы возводят резиденцию-загадку

Цена вопроса - 2,5 миллиона долларов.

Речь идет о реконструкции старой гостиницы, построенной еще в советские времена между облисполкомом и обкомом КПБ (теперь в здании бывшего обкома заседают городские власти).

В период «руководящей и направляющей» здесь селили командировочных. Обстановка, как вспоминают для «Салiдарнасцi» очевидцы, была довольно скромной, еще со времен Машерова, который во второй половине 50-ых был первым секретарем Брестского обкома. Стены были оклеенные простыми обоями, кровати с панцирной сеткой, столы и шкафы — как в любой средней гостинице бывшего Союза.

После развала СССР долгое время гостиница пустовала. Лет 15 назад уже были попытки ее реанимировать, отделать по-новому, исходя из современных запросов. Даже проект подготовили, который лично одобрил тогдашний губернатор Василий Долголев. Но когда весной 2004-го его сменил Константин Сумар, он наложил вето: дескать, не до жиру.

Сейчас под маркой подготовки к 1000-летию Бреста местные власти решили переоборудовать это здание под многофункциональный комплекс. Генподрядчиком стала известная в городе фирма «Полесьежилстрой». Работы начались в апреле, срок сдачи по графику —16 сентября.

Но, похоже, юбилей поджимает. Скорости включены космические. Тем более, в Бресте ждут Лукашенко.

— Нам поставили задачу все завершить на этой неделе. Пообещали офигенные премии. Поэтому работы идут практически круглосуточно, — рассказал на условиях анонимности Михаил, сотрудник одной из частных фирм, задействованных на государственном объекте.

По его словам, заказов у его компании хватает. Но директору позвонили из «высоких» кабинетов и задали вопрос: «Не хотите ли помочь городу?».

Разговор с Михаилом был в понедельник, а во вторник случилось несчастье. Четверо работников «Полесьежилстрой» во время установки окна рухнули с 4-метровой высоты вместе с обвалившимися лесами и самим окном. У всех серьезные порезы, у двоих переломы. Трое пострадавших — студенты, проходившие практику.

Сейчас внутри здания, обнесенного высоким забором, кипит работа. Рабочие красят, моют, полируют. В новых апартаментах оборудованы рабочие кабинеты, конференц-зал, банкетный зал, зал для приемов. Отделочные материалы привозили из-за границы — испанские, итальянские. Мебель частично белорусская, частично импортная. Люстры из богемского стекла привезены из Чехии. Траву на газонах сеют специальными пушками, где-то укладывают уже готовый ковер, как на футбольных полях.

Николай, который здесь работает охранником, рассказал, что всю последнюю неделю работа не останавливались ни на минуту. Постоянно приезжали какие-то начальники.

Кто будет работать в этих новых кабинетах, остается загадкой. Формально объект предназначен для нужд облисполкома. Гостиничных номеров в чистом виде там нет. Зато в некоторых кабинетах установлены раскладывающиеся диваны — цена одного такого в магазинах начинается от 6000 рублей.

В целом же, по неофициальной информации, объект обойдется бюджету более чем в 5 млн рублей (около 2,5 млн долларов). Для сравнения, этих средств хватило бы на закупку десятков карет скорой помощи или аппаратов МРТ, которых катастрофически не хватает лечебным учреждениям города.


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