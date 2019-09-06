Кто может вернуться в Украину в результате обмена пленными: список 3 6.09.2019, 11:59

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Владимир Цемах

Фото: EPA

Обмен может состояться 7 сентября.

Украина и Россия договариваются об обмене удерживаемыми лицами с августа. Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что обмен будет "масштабным" и что переговоры находятся на финальной стадии. В этот же день Киевский апелляционный суд освободил под личное обязательство бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, фигуранта дела о крушении MH17 в небе над Донбассом. По данным российских СМИ, включить Цемаха в список на обмен было главным требованием Кремля. Ожидалось, что Украина и Россия обменяются удерживаемыми лицами в конце августа, но тогда обмен так и не состоялся. По последней информации, его перенесли на 7 сентября. Кто может вернуться в Украину и кого взамен, вероятно, выдадут России, рассказывает издание ГОРДОН.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали о готовящемся между Украиной и Россией обмене еще в конце августа. "Коммерсантъ" писал, что около 30 удерживаемых в России украинцев могут быть помилованы указом президента РФ Владимира Путина в обмен на освобождение россиян, осужденных в Украине.

Ночью 30 августа главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что самолет с освобожденными украинцами в рамках обмена удерживаемыми лицами рано утром должен прилететь в Киев. Более того, в соцсетях, ряде СМИ и Telegram-каналов писали, что обмен уже происходит.

Однако родственники политзаключенных и военнопленных моряков, которые с утра 30 августа приехали в аэропорт Киев встречать родных, отправились домой ни с чем. В Офисе президента Украины сообщили, что “процесс обмена удерживаемыми лицами продолжается”.

Помощник президента Украины Андрей Ермак 2 сентября сказал, что "есть большая надежда" на то, что обмен произойдет в самом скором времени. А российский “Интерфакс” со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что это может случиться 7 сентября.

Ни Украина, ни Россия официально не публикуют фамилии граждан, которых готовят на обмен. В СМИ фигурировали формулы "33 на 33" и "35 на 35", по которым он может пройти.

В августе российские правозащитники и адвокаты сообщили, что нескольких граждан Украины, которые отбывали наказание в разных российских колониях, перевезли в Москву. 2 сентября администрация московского изолятора "Лефортово" приняла передачи для 24 пленных украинских моряков (они находятся в этом СИЗО с 2018 года), а также для еще восьми граждан Украины – Романа Сущенко, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Павла Гриба, Евгения Панова и Алексея Сизоновича, – которых, предположительно, этапировали в Москву в последнее время. Еще одного украинца, кинорежиссера Олега Сенцова, по данным российских СМИ, могли доставить в московское СИЗО "Бутырка".

Издание "ГОРДОН" коротко рассказывает об украинцах, которых Россия может отпустить в рамках обмена, а также о россиянах и гражданах Украины, которых Москва требует взамен.

Кого могут вернуть в Украину

Пленные украинские моряки

Россия обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море 25 ноября 2018 года. Тогда задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву.

Сейчас все моряки находятся в "Лефортово". Это Юрий Будзыло, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костышин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Андрей Драч, Владимир Лисовой, Денис Гриценко и Василий Сорока.

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. 25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также всех моряков и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их без каких-либо условий. В то же время Россия, по данным "Коммерсанта", после выдачи моряков Украине собирается продолжать расследование и осудить их заочно.

Украинские политзаключенные

Роман Сущенко

Журналиста, корреспондента “Укринформ” Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года. В Россию он приехал к родственникам. О задержании правозащитники узнали только 2 октября. Журналист рассказал, что на него оказывали психологическое давление – не разрешили позвонить домой и сообщить жене о задержании.

Против украинца открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс был закрытым. В последнем слове Сущенко сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.

В июне 2018 года украинца приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Позднее этапировали в исправительную колонию №11 в Кировской области России.

Владимир Балух

Владимир Балух – фермер из Крыма. Его задержали после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома в селе Серебрянка якобы нашли патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию – вывешивал во дворе своего дома флаг Украины.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – он якобы напал на начальника СИЗО и избил.

В июле 2018 года по совокупности двух дел украинца приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн).

Балух до последнего времени находился в колонии №4 в городе Торжок Тверской области. Украинец дважды объявлял голодовку и неоднократно оказывался в штрафном изоляторе – якобы “провоцировал” работников колонии. Как сообщали правозащитники, в последнее время здоровье Балуха значительно ухудшилось.

Александр Кольченко

Кольченко – общественный активист. Его арестовали в мае 2014 года в Симферополе вместе с еще тремя крымчанами, в том числе с режиссером Олегом Сенцовым.

В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Кольченко приговорили к 10 годам тюрьмы. Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на приговор.

Как и Сенцов, свою вину Кольченко не признает.

Отбывает срок в колонии №6 в городе Копейск Челябинской области. В середине августа 2019 года российский суд отказал ему в переводе на исправительные работы вместо заключения – украинец якобы нарушал тюремный режим.

Олег Сенцов

Тогда же, в мае 2014 года, в Симферополе арестовали Олега Сенцова. По делу о якобы подготовке терактов в Крыму режиссер получил 20 лет лишения свободы.

Удерживался в колонии №8 в городе Лабытнанги на севере России.

Николай Карпюк

Одного из лидеров УНА-УНСО и заместителя главы партии "Правый сектор" по идеологической работе Карпюка задержали российские пограничники в марте 2014 года в Брянской области РФ. По его словам, он ехал в РФ на встречу с окружением Путина якобы для обсуждения возможности непроведения в Крыму нелегитимного референдума.

Вместе с Карпюком задержали руководителя киевской областной организации “Правого сектора” Вячеслава Фурсу и водителя. Позднее их отпустили.

21 марта 2014-го жена Карпюка получила письмо от Следственного комитета РФ – ее муж якобы участвовал в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, за что и был задержан.

В мае 2016 года суд в Грозном приговорил Карпюка к 22,5 года лишения свободы. Свою вину он не признал.

Украинца удерживали в тюрьме "Владимирский централ" в городе Владимир.

Станислав Клих

Станислав Клих, по информации родителей, преподавал историю в киевских техникумах, как независимый журналист писал для различных изданий. Его задержали 8 августа 2014 года в отеле российского города Орел, где он встречался со своей девушкой. О задержании он смог сообщить только матери по телефону.

Только через 10 месяцев адвокат Марина Дубровина смогла увидеться с ним в СИЗО Пятигорска. Тогда же Клих написал письмо в Европейский суд по правам человека. Он рассказывал, что после задержания к нему применяли пытки. По словам политзаключенного, ему также внутривенно вводили психотропные препараты.

Клиха, как и Карпюка, обвинили в участии в Первой чеченской войне и приговорили к 20 годам тюрьмы. Он обвинения отрицает. По словам украинца, он никогда не был в Чечне и не участвовал в боевых действиях.

Для отбывания наказания его этапировали в тюрьму в городе Верхнеуральск Челябинской области.

Павел Гриб

Павел Гриб – студент, сын бывшего офицера пограничной службы Украины. В августе 2017 года он поехал в Гомель в Беларусь, чтобы встретиться с россиянкой Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался в соцсетях. Он должен был вернуться в тот же день, но перестал выходить на связь. Две недели о местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара.

В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи. Во время суда Гриб заявлял о невиновности. На заседании 24 января 2019 года сказал, что показания, содержащиеся в протоколе за 2017 год, не соответствуют действительности и на него давили, чтобы он их подписал.

В марте 2019 года российский суд приговорил Гриба к шести годам тюрьмы. Его удерживали в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Отец Павла заявил, что его сын страдает портальной гипертензией, ему требуются медикаментозная поддержка, постоянная жесткая диета, а также операция.

Евгений Панов

Панов – фигурант так называемого дела “крымских диверсантов”.

Родился в Энергодаре Запорожской области. До войны на Донбассе работал водителем на Запорожской АЭС. Потом – воевал в рядах 23-й мотострелковой бригады.

По словам Панова, 7 августа 2016 года он пытался на своем автомобиле попасть в аннексированный Крым через КПП в районе Армянска, где его задержали, вероятно, сотрудники ФСБ. Панова назвали агентом украинской разведки, который якобы планировал теракты.

В июле 2018 года "суд" приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Его удерживали в колонии №6 в Омске.

Алексей Сизонович

Алексей Сизонович – шахтер из Луганской области. Его задержали в августе 2016 года во время пересечения границы с Россией со стороны Изварино Луганской области.

По версии российского следствия, Сизонович и его сообщник в апреле 2014 года в Киеве запланировали теракты в России и Украине. Сизонович якобы собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и изготавливал различные взрывные устройства. Следствие утверждает, что он в течение 11 лет работал на шахте в Украине подрывником, соответственно, приобрел навыки. В конце мая 2016 года Сизонович якобы получил указание ехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы сфотографировать местный вокзал. Там якобы планировался теракт в сентябре того же года.

Северо-Кавказский окружной военный суд РФ в июле 2017 года приговорил Сизоновича к 12 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии №19 в Иркутске.

Во время судебного процесса Сизонович сказал, что "признает свою вину и раскаивается", но позже рассказал украинским консулам, что его сильно били и пытали электрическим током после задержания.

Кого Украина может выдать России

По данным российского издания The Insider, Россия включила в список на обмен семерых ГРУшников, участников диверсионной группы, которых задержали в апреле 2019 года. На счету ДРГ, в частности, покушение на сотрудника украинских спецслужб, совершенное в Голосеевском районе Киева 4 апреля. Среди задержанных – бывший замглавы администрации Ингушетии Тимур Дзортов и Алексей Комаричев. Последний пытался подложить мину под машину украинского офицера, однако взрыв произошел преждевременно. Комаричев получил тяжелые ранения.

Дзортов рассказал на допросе, что его действия в Украине координировал помощник начальника Главного управления Генштаба РФ по имени Рустем. В частности, он приказывал установить местонахождение сотрудника военной разведки Украины, "перебежчика по фамилии Богданов (вероятно, речь идет об экс-сотруднике ФСБ РФ Илье Богданове, который после агрессии России в отношении Украины в 2014 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. – "ГОРДОН")", который раньше работал на спецслужбы РФ.

В списке, по данным The Insider, также есть гражданка Украины Юлия Просолова. Она подложила бомбу под машину полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе Донецкой области в марте 2017 года. В результате взрыва он погиб. В СБУ заявляли, что диверсантку, проживающую в Донецке, удалось выманить на подконтрольную Киеву территорию под предлогом оформления биометрического паспорта. В сентябре 2018 года Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил Просолову к 12 годам лишения свободы.

Кроме того, по данным нескольких российских СМИ, Кремль потребовал включить в список гражданина Украины Владимира Цемаха. Он воевал в рядах "ДНР" и был начальником ПВО боевиков в Снежном Донецкой области, когда был сбит Boing MH17 "Малайзийских авиалиний".

В YouTube выложен фрагмент интервью Цемаха за 2015 год, во время которого он комментировал крушение самолета. Боевик рассказывал, что "вытаскивал этого пацана" и что-то прятал. Что именно – авторы видео запикали, но если читать по губам, то можно предположить, что Цемах сказал слово "Бук".

Журналисты выяснили, что Цемаха в конце июня 2019 года задержали в оккупированном Снежном представители украинских спецслужб и вывезли в Киев (официально украинская сторона эту информацию не комментировала). 3 июля Шевченковский суд Киева арестовал Цемаха, а 5 сентября апелляционный суд освободил его под личное обязательство.

По данным СМИ, прокуратура Нидерландов, которая руководит расследованием катастрофы, направила в Украину письмо, в котором просила не выдавать Цемаха России. В обращении он был назван подозреваемым по делу о гибели самолета. В международной следственной группе сообщили, что не допросили Цемаха перед освобождением.

Основатель исследовательской группы Bellingcat, журналист Элиот Хиггинс считает, что передача Цемаха РФ стала бы "бесхребетной сделкой" и повлияла бы на расследование дела о крушении MH17.

По информации российского издания “Коммерстантъ”, Сенцова Россия готова отпустить только в обмен на Цемаха.

Также, как сообщил “Українським новинам” адвокат Родион Пугач, суд для обмена освободил из-под стражи его подзащитного, офицера запаса Вооруженных сил Украины Александра Ракушина, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ России. Ракушин – житель Мариуполя. По версии следствия, в 2017 году его завербовала ФСБ.

Кроме того, из СИЗО недавно выпустили фигурантов "дела 2 мая", гражданина России Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова (Капитан Какао), которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. О том, что Мефедов, а также Максим Одинцов и Александр Баранов проходят в Украине юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами, говорил их адвокат Валентин Рыбин. Бывших украинских военных Одинцова и Баранова задержали в ноябре 2016 года на админгранице с Крымом. По данным СБУ, в Украине они планировали купить дипломы о высшем образовании, которые были нужны для получения офицерских званий в российской армии. Одинцов и Баранов были признаны в Украине виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены на 14 и 13 лет лишения свободы соответственно.

В комментарии "Крым.Реалии" Рыбин рассказал, что к процедуре обмена готовят и гражданина РФ Игоря Кимаковского, которого в июне 2015 года задержали на блокпосту в Донецкой области с пистолетом Макарова и свидетельством "снайпера ДНР".

В конце августа Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене и которого тоже могут обменять. Он находился под арестом с мая 2018 года. У Вышинского есть украинское и российское гражданство.