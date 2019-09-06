Виктория Азаренко: Очень приятно видеть такой прогресс белорусского тенниса 4 6.09.2019, 12:08

Виктория Азаренко

Фото: AP/Tertius Pickard

Известная белорусская теннисистка рассказала, общается ли с другими спортсменами.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала «Прессболу» о прогрессе белорусского тенниса.

- Во время турниров «Большого шлема» общаешься с другими белорусскими игроками? Следишь за их продвижением по сетке?

– Конечно, мы видимся на всех турнирах, и я слежу за прогрессом девчонок, за результатами. Все-таки мы одна команда, которая играет вместе в Кубке федерации. Беларусь — маленькая страна, у нас не так много теннисистов. Но по сравнению с другими мы хорошо представлены в мировой элите. У нас было четыре, сейчас три представительницы в топ-100 у девушек. Плюс двое ребят, которые вышли в основную сетку «US Open» в этом году. Очень приятно видеть такой прогресс.

- Есть ли возможность общаться неформально? Может, ходили в ресторан белорусской командой?

– К сожалению, здесь не получилось куда-то выбраться. По одной простой причине: у меня маленький сын, и все свободное время стараюсь проводить с ним. У нас случаются совместные тренировки, но на «US Open» их пока не было. В первом круге мы играли с Ариной Соболенко, а потом, если продвигаешься в парном турнире, больше тренируешься с партнером. На других же турнирах мы иногда тренируемся белорусской командой, – сказала Азаренко.