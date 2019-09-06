Ученые нашли животное, которое принимали за Лох-Несское чудовище 5 6.09.2019, 12:12

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Все морские обитатели оставляют в воде следы своей жизнедеятельности, по которым можно сделать тест ДНК.

Ученые, исследовавшие озеро Лох-Несс в Шотландии, выяснили, кем на самом деле может быть легендарный «монстр».

По их данным, в водоеме обитают гигантские угри, и именно их случайные свидетели, возможно, принимали за мифическое существо, сообщает The Independent (перевод — mir24.tv).

В ходе научной работы специалисты собрали множество проб воды и выделили содержащиеся в них ДНК.

Все морские обитатели оставляют в воде следы своей жизнедеятельности: частички чешуи, кожи, экскрементов и так далее.

Анализы показали, что во всех образцах, взятых и у поверхности озера, и на глубине, присутствуют ДНК угрей.

Установить размер особей по генетическим данным невозможно, но их явно очень много в Лох-Нессе.

«Поэтому мы не можем сбрасывать со счетов возможность того, Лох-Несское чудовище может быть гигантским угрем», – подчеркнули авторы.

Некоторые дайверы утверждали, что при погружении в озеро видели угрей толщиной с ногу взрослого человека. Неизвестно, правда это или нет, но данные исследования допускают такую возможность.

Угри размером до четырех метров (а именно так их описывали очевидцы) – явление редкое, но теоретически возможное, заключили генетики.

Раньше исследователи выдвигали предположение, что Несси может быть тюленем, акулой, сомом, осетром или (самый экзотический и самый популярный вариант) представителем вымершего вида плезиозавров.

Отметим, что легенда о Несси – очень древняя. Первые упоминания о неведомом монстре в водах озера относятся к началу XVI века.

Но настоящую популярность она обрела в ХХ веке. В СМИ публиковались и рассказы свидетелей, и даже фотографии чудища. Но достоверных доказательств обитания в Лох-Нессе неведомого существа до сих пор не найдено.