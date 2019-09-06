Показывать или не показывать ГАИ документы для проверки? 10 6.09.2019, 12:20

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Что думают белорусские водители по поводу одной из главных дилемм.

Этот вопрос всегда стоял остро, и звонки в редакцию со словами "меня остановили для проверки документов, а что это за основание?" не прекращаются уже много лет, пишет abw.by.

Журналисты решили вернуться к теме и разъяснить, имеет ли право инспектор ГАИ останавливать транспортное средство для проверки документов. Без лирики, предположений и размышлений, только нормы закона.

Читатель Aвтобизнеса: "Не так давно меня остановил инспектор ГАИ и, представившись, попросил предъявить для проверки документы. Я отказался это делать, хотя и сообщил ему, что документы у меня при себе и с ними все в порядке. В интернете я читал и смотрел видеосюжеты, в которых говорится о том, что инспектор не имеет права останавливать водителя для проверки документов, это вообще не основание. Поэтому меня такое требование и возмутило. В результате напряженного диалога на меня составили протокол за невыполнение законных требований сотрудника милиции. А разве эти требования законны? Инспектор толком никаких доводов для остановки не привел, предъявите - и все. Мне выписали большой штраф, но платить я его не собираюсь, буду обжаловать".

Обжаловать вынесенное в отношении водителя постановление о наложении административного взыскания - это право, гарантированное законом.

Автор вопроса был привлечен к ответственности по ст.23.4 КоАП.

Статья 23.4. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, - влечет наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Но тема разговора сегодня иная. В Сети действительно много информации на тему общения с сотрудниками ГАИ. Где-то откровенная чушь, но есть и разумное зерно в доводах некоторых блогеров и авторов, которые обосновывают свои выводы и приводят нормы закона.

Основной посыл последних - в пользу того, что проверка документов не может служить основанием для остановки ТС. Таковы нормы Закона РБ "Об органах внутренних дел".

Статья 25. Права сотрудников органов внутренних дел

Сотрудники органов внутренних дел в целях выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел, в пределах своей компетенции имеют право:

проверять у граждан при подозрении в совершении ими преступлений, административных правонарушений документы, удостоверяющие их личность, а также документы, необходимые для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением которых возложены на органы внутренних дел...

Главная проблема здесь - сочетание "а также". Как это трактовать?

Подход, что проверять документы, необходимые для проверки соблюдения правил, можно только "при подозрении в совершении преступлений и правонарушений" - наряду с документами, удостоверяющими личность, логичен.

Ровно в такой же степени логична и диаметрально противоположная позиция: слова "а также" относятся к глаголу "проверять", полномочия инспектора могут быть представлены в виде подпунктов:

"Сотрудники органов внутренних дел в целях выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел, в пределах своей компетенции имеют право проверять у граждан:

при подозрении в совершении ими преступлений, административных правонарушений документы, удостоверяющие их личность,

документы, необходимые для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением которых возложены на органы внутренних дел".

В любом случае каждый понимает и читает эту норму так, как ему нравится. "А как по-простому и правильно?" - спросите вы.

Поищем в правовом поле что-нибудь более конкретное.

В соответствии с п.9.1 ПДД водитель обязан останавливаться по требованию инспектора ГАИ, а также знать причину остановки (п.8.2 ПДД). Согласно п.12 ПДД водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки документы (по списку).

Государственный контроль за выполнением ПДД в соответствии со ст.11 Закона РБ "О дорожном движении" осуществляется ГАИ:

Государственная автомобильная инспекция в области дорожного движения:

осуществляет контроль за соблюдением Правил дорожного движения и иных актов законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения, а также выполняет иные контрольные (надзорные) функции, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь...

Так вот, в рамках этого контроля ГАИ и проверяет у водителей наличие документов, предусмотренных п.12 ПДД, причем на законных основаниях.

"Проверять - да, а останавливать для проверки - нет", - скажут особо упертые в своих идеях. Но ведь первое невозможно без второго!

Таким образом, остановиться по требованию инспектора ГАИ водитель обязан, предъявить документы для проверки - тоже. Причина - осуществление контроля соблюдения ПДД, предусмотренного Законом РБ "О дорожном движении". Возможно, не каждый инспектор правильно может сформулировать эту мысль в силу разных причин, но от этого обязанности у водителя не пропадают.

Приведем в пример еще один официальный нормативно-правовой документ, подтверждающий, что проверка документов - это законно.

Положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь №442 от 4 апреля 2011 г.)

11. ГАИ для выполнения возложенных задач и функций имеет право:

11.1. получать от должностных лиц организаций независимо от форм собственности, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, сведения, относящиеся к проверяемой деятельности, о соблюдении ими требований нормативных правовых актов, в том числе технических, действующих в области дорожного движения, а также объяснения по фактам их нарушения...

11.9. останавливать транспортные средства, самоходные машины и проверять их техническое состояние...

11.11. проверять и изымать документы в предусмотренных законодательством случаях, производить задержание и принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортных средств, самоходных машин, блокировку колес грузовых автомобилей с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны, автобусов, колесных тракторов, самоходных машин.

Видеоуроков в Сети о том, что это не причина, это не так, не показывайте инспектору документы, а сделайте вот так, не один десяток.

К сожалению, это лишь приводит к конфликтным ситуациям на дороге, которые ничем хорошим в итоге для водителя не заканчиваются. Хотя стоит признать, что законодатель не всегда четко трактует некоторые положения или правила (а следовало бы), и от этого возникает своеобразное понимание правовых норм.

Чтобы расставить все точки над "i" и прекратить ненужные инсинуации на тему "остановка для проверки документов - это не основание", законодатель в п.9.1 нового проекта ПДД напрямую и предельно четко прописал: "Водитель обязан: останавливаться по требованию инспектора ГАИ…

"дополнить подпункт 9.1 словами "в том числе для проверки документов".

Что окончательно перечеркнет начинания желающих затеять спор на эту тему.