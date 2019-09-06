«Ребенку запретили ходить в школу в байке, потому что она с капюшоном. Почему?» 4 6.09.2019, 12:37

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С началом учебного года всплывает масса вопросов у родителей.

Один из основных - что означает деловой стиль одежды в школе, пишет kp.by.

- Моему сыну в школе заявили, что байка с капюшоном - это не деловой стиль. А если бы она была без капюшона - другое дело, тогда можно, - обратился в редакцию читатель из Минска Сергей. Похожая история произошла и с дочерью коллеги, которой запретили ходить в черных джинсах в школу только потому, что на них сзади карманы.

Журналисты решили разобраться, кто и как формирует стандарты делового стиля в школе и можно ли на это повлиять.

Несколько лет назад Министерство образования давало рекомендации школам, но конкретных указаний, что из одежды можно носить на занятия, а что нет, там не было.

- Решение о том, какая форма будет в учреждении образования, принимается на его совете, в состав которого входят педагоги, администрация, родители. Это закрепляется в уставе учреждения образования, может быть прописано в правилах внутреннего распорядка. На основании этих локальных нормативных актов учащиеся придерживаются той или иной формы одежды, - говорит начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова. - Школа может для себя определить цвет в одежде учеников, например красный - и все в нем могут ходить. Или в акте могут быть прописаны отдельные элементы: галстуки, жилетки, нашивки с эмблемой школы на рукавах.

- А родители могут как-то повлиять на ситуацию?

- Можно поднять вопрос на родительском, классном собраниях. К этому должны прислушаться и обсудить на совете. Родителям в любом случае должны аргументированно ответить. Если в документах будет закреплено, что в этой школе нельзя носить байку, придется локальные акты выполнять. Тем более, согласитесь, байка, даже однотонная - это все-таки, скорее, спортивный стиль. Но опять же, школа принимает решение, все вопросы обсуждаемы. За несколько лет у нас были единичные обращения по вопросу делового стиля - все решается на уровне школ.

- А есть ли школы, где вообще нет ограничений в одежде - в пределах разумного, конечно?

- Я не могу ответить за все 3000 школ в Беларуси. Когда мы бываем в школах и заходим в классы, видим, что ученики в основном придерживаются делового стиля одежды. И детали делового стиля прописываются в школьных уставах.

«Ребенку не обязательно выглядеть как офисный работник»

Журналисты спросили у стилиста, как ребенку оставаться модным, не нарушая деловой стиль.

- Как мама школьницы, я поддерживаю идею делового стиля для учебы. Но многие неверно сводят его к «черный низ, белый верх». Черно-белый вариант с накрахмаленными воротничками лучше оставить для торжественных событий, например линейка, школьный праздник. Ведь черный цвет вообще не относится к палитре делового стиля, - объясняет имидж-стилист Юлия Петруненко. - В повседневной школьной жизни лучше придерживаться стиля, который в международной классификации дресс-кодов называется business casual или smart casual - это демократичная и расслабленная манера одеваться, в которой допустимы и футболки, и кроссовки и, скажем, бомберы (легкая летняя куртка. - Авт.), чиносы (брюки из хлопка. - Авт.) вместо классических брюк со стрелками, водолазки, кардиганы. Не стоит забывать, что речь идет о детях. Ребенку не обязательно выглядеть как офисный работник. На мой взгляд, он должен выглядеть чуть-чуть хулиганисто, молодежно и модно! Это же поколение next, которое рано или поздно все равно сломает все рамки.

Но деловая одежда для школы придумана не зря, она не должна отвлекать от учебы, переносить акцент с рабочих качеств ученика на его внешний вид, раздражать учителя и окружающих, вызывать сильные эмоции. Поэтому рекомендую придерживаться ограничений: не носить слишком яркие цвета, нарядные фактуры типа бархата и атласа, кружевные и прозрачные вещи, джинсы, вещи с крупными рисунками, особенно имеющими эмоциональную окраску - ненормативные надписи или черепа на футболках.