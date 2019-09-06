Дмитрий Дрозд: Каждый из нас стоит десяти Дмитрий Дрозд

6.09.2019, 12:54

Дмитрий Дрозд

Осенняя политическая кампания не будет легкой прогулкой для «интегратора».

В этом году о своем желании участвовать в «выборах» 2019 заявили не только известные политики и активисты, но и жук, и жаба, и даже жукожаба. В смысле наличия в некоторых кандидатах в кандидаты одновременно целого букета таких замечательных качеств как сталинист и пропагандист (вантуз ― проталкиватель) «русского мира», борец с белорусским языком и т.п. К сожалению, в этом году подобных товарищей будет особо много, так как Россия вкладывает огромные средства в свою битву за Беларусь.

Я, начиная с 2011 года, был последовательным агитатором за бойкот всех выборов, включая президентские. И тогда, когда в тюрьмах оставались кандидаты в президенты выборов 2010, это было совершенно обосновано. Только совершенно аморальный человек мог участвовать в выборах в таких условиях. Однако для успешного бойкота, как и для любой забастовки, нужны, как минимум, пять условий:

1. Внезапность. Бойкот должен быть горячим, неожиданным.

2. Солидарность. В бойкоте должны принимать участие максимально возможное количество партий и избирателей.

3. Контроль. Мало не придти на избирательные участи – нужно это запротоколировать и донести до избирательной комиссии, СМИ и международной общественности.

4. Безопасная агитация за бойкот. Бойкот как любая кампания нуждается в рекламе, продвижении, а стало быть, и в средствах, а не в угрозе попасть в тюрьму.

5. Отсутствие штрейкбрехеров.

Думаю, что все эти пункты понятны. Нельзя предупредить работодателя о забастовке, которую планируют провести через год. Тем более, это нельзя делать, когда бастовать готова только часть рабочих. Это хорошо знают все, кто убегал со школьных занятий – если уходят, то уходят все. Тем более, нельзя устраивать забастовку, когда в стране огромная безработица. Через день на местах бастующих будут новые работники, уже испытавшие, что такое голод. И они будут готовы работать на любых условиях. А голодать будешь уже ты сам и твоя семья.

Режим Лукашенко научился бороться с бойкотом. Агитировать за бойкот нельзя. Короткевичей и прочих штрейкбрехеров пруд пруди. При этом, что на любом избирательном участке даже при нулевой явке напишут 100%. Все будут знать, видеть, но это ни на что не повлияет.

В итоге вынырнувшие как крыса из унитаза нулевые лицемерные и прагматичные кандидаты набирают политический и финансовый капитал (насколько это возможно в наших условиях). Путешествуют по миру, встречаются с иностранными политиками, к их мнению (все ж таки, «кандидат в президенты!») кто-то прислушивается.

А гордые и умные бойкотчики ходят голодными и теряют свое влияние и узнаваемость. Да они морально чисты. Но только и всего. В политической борьбе они не участвуют (что на самом деле, в Беларуси и невозможно). Строчки в резюме «участвовал в таких-то выборах» (что засчитывается в политический опыт) не имеют. Их забывают и знают только в социальных сетях, но не на улицах.

Кроме всего этого, в условиях участия в выборах «русскомирцев», сталинистов, белорусофобов и прочей реальной пятой колоны, угрожающей самому суверенитету Беларуси, нельзя отдавать им улицы. Да, кто пройдет, кто не пройдет, решит не избиратель, а Лукашенко и его окружение. Но даже на месяц полностью отдать наши улицы откровенным врагам всего белорусского, чтоб они стояли там с российскими флагами, георгиевскими лентами, портретами Сталина и прочим мусором — это уже вопрос нашей ответственности за будущее нашей страны. Я особо не верю, что кого-то можно переубедить беседой на улице. Но и показать, что в нашей стране не осталось тех, кто будет сражаться за нашу независимость, не обозначить наше присутствие в нашей стране – флагами, агитацией, пикетами — это значит, сдать нашу родину без боя (пусть даже такого – пока не реального – не на фронтах, но тоже боя — идеологического, боя ценностей, концепций, философий, боем за наше будущее).

И все это как борьба за одну из наших основных ценностей, вполне компенсирует аморальность участия в лукашенковской «спецоперации выборы». Победить невозможно. И не нужно обманывать избирателя. Но нужно обозначить себя. Пользуясь легальной возможностью, выходить на улицы, показать, что нас – много. А если и не очень много, но каждый из нас стоит десяти! Что захват Беларуси для потенциального агрессора, «объединителя» или «интегратора» не будет легкой прогулкой.

Избавь нас о Лукавого! Белорусы за независимость! Руки прочь от Беларуси! – такими должны быть наши лозунги. А не голосуй за Васю или Катю.

Почему лично я не пойду в кандидаты? Прежде всего, потому, что я не политик, не член партий или кампаний. Мне это неинтересно. И даже не активист. Мой участок фронта – это ежедневная борьба с пропагандой сталинизма, борьба за то, чтоб преступления Сталина встали на одну ступень с преступлениями Гитлера. И, как мне кажется, у меня это получается. А если что, в условный час Ч, я могу разбить несколько стекол в условном ДП.

А моим друзьям и не друзьям, кто решил участвовать в очередном фарсе, изображающем существование в Беларуси выборов, если они будут делать это искренне, заметно, мощно — ради нашей независимости (и даже если при этом немного заработают) – желаю удачи!

Дмитрий Дрозд, «Фейсбук»