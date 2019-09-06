«Российскую Ермошину» ударили электрошокером 6.09.2019, 13:01

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Элла Памфилова

Фото: РИА «Новости»

Инцидент произошел в ее доме в подмосковной Истре.

Нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову произошло в ее доме в городском округе Истра Московской области, сообщила РБК официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — заявила она.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в ночь на 6 сентября. МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК (разбой), полиция устанавливает причастных к нападению и ведет их розыск.

Оперативное сопровождение расследования будет контролировать Служба экономической безопасности ФСБ РФ, которая курирует деятельность Центризбиркома, рассказал РБК источник, близкий к службе.

Нападение произошло в преддверие единого дня голосования (в этом году он выпал на 8 сентября).

В пресс-службе ЦИК РБК заявили, что Памфилова в пятницу участвует в международной конференции в гостинице «Украина» в Москве. «Элла Александровна чувствует себя нормально», — сказал РБК источник в комиссии.