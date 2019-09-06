Будут ли в этом году белорусские яблоки в наших магазинах? 2 6.09.2019, 13:04

После урожайного 2019-го яблок на прилавках поубавилось.

Лето 2019-го выдалось урожайным на клубнику. Но многие помнят возмутительные фото, где ягоду из-за невозможности или нежелания продавать за копейки фермеры выбрасывали на обочину. В августе что-то похожее случилось с небывалым урожаем томатов, особенно по югу Беларуси, пишет kp.by.

Пришла пора яблок. И фермеры опять жалуются, что чем кормить белорусов яблоками по рублю за килограмм (такая сейчас закупочная цена), им выгоднее продать всю продукцию в Россию. Неужели наши магазины опять останутся без белорусских плодов и нам придется покупать польские?

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли жалобы фермеров и владельцев подсобных хозяйств понимают, но напоминают: цены в стране регулируются не административно, а рыночно.

- Учитывая ситуацию с земляникой садовой, было поручение облисполкомам - обеспечить наличие торговых мест, чтобы население могло приехать и беспрепятственно самостоятельно реализовать продукцию, - рассказала замначальника отдела потребительского рынка МАРТ Татьяна Краснюк.

Было открыто около 8 тыс. дополнительных торговых мест на рынках, однако, как посчитали в министерстве, 40% из них остались невостребованными.

Но остается самый больной вопрос последних лет: почему торговые сети и крупные магазины отдают предпочтение импортным овощам и фруктам. Речь даже не об арбузах, которые, кстати, уже не экзотика для Беларуси и которых в этом году собрали около 130 тыс тонн (их покупают у производителей по 40-60 копеек за кг).

Вот например каждый год проблемы с яблоками. В 2018-м их урожай был рекордным за последнее десятилетие, но на полках магазинов мы их почти не видели. После многочисленных писем от производителей, МАРТ в октябре провел совещание с фермерами, после которого директивно расширил ассортиментные перечни магазинов, увеличив в них количество позиций для белорусского яблока - до шести наименований. И это сработало.

- За четвертый квартал прошлого года эффект от этого постановления позволил увеличить с 10% до 40% долю продаж белорусских яблок. Но документ носил временных характер (в июне его отменили. - Ред.), - пояснила представитель МАРТ.

В этом году новая напасть - отечественные производители просто не могут насытить полки необходимым количеством яблок, считают в ведомстве.

По мнению Татьяны Краснюк, широкому «внедрению» в торговые сети белорусских сезонных фруктов мешает незаинтересованность или нежелание фермеров заключать долгосрочные договоры и предлагать товар уже расфасованным и упакованным для потребителя.

Закупочная цена яблок у хозяйств на сегодня - от 70 копеек до 1,2 рубля. По «нетоварным позициям» на переработку - 15-30 копеек за килограмм. В Минсельхозпроде считают эту цену низкой и предлагают местным властям ее подтянуть минимум до 30 копеек. В прошлом же году, уточнили в МАРТ, цены были до трех раз ниже.

- Из 164 тыс. тонн плодов и ягод, которые планируется получить в этом году, 155 тыс. тонн - это яблоки. В отдельных организациях урожайность достигает более 30 тонн с гектара, - добавила замначальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Татьяна Карбанович.

В Беларуси на данный момент в хозяйствах собрано 7 тыс. тонн яблок, в три раза больше - закупил у населения для продажи и переработки «Белкоопсоюз».

Потребкооперация, отметил замначальника управления заготовок Юрий Соколовский, старалась гибко реагировать на рост объемов урожая в случае с клубникой и томатами, посылая в южные районы закупочные бригады и оставляя «дежурить» там своих представителей. Но некоторые хозяева приусадебных участков выращивают продукцию практически в промышленных масштабах, которые, по мнению «Белкоопсоюза», уже нельзя назвать излишками подворий.

Для решения проблем с реализацией, в том числе и яблок, Юрий Соколовский предлагает крестьянам создать свою ассоциацию, которая бы занималась ценовой политикой и продажами - «чтобы рассчитывать не только на «Белкоопсоюз», но и на торговые сети выходить».

Фермер: «В этом году яблок соберем на треть меньше. Деревья отдыхают»

Журналисты прошлись по магазинам и минскому Комаровскому рынку в поисках свежих яблок.

Глава фермерского хозяйства «Боярский сад» Иван Яцинович, который участвовал в прошлогодней встрече в МАРТ, рассказал, что в этом году урожайность яблок примерно на 30% ниже прошлогодней - «деревья отдыхают».

Реальная закупочная цена для яблок, признается фермер, сегодня не выше 1,2 рубля - это с учетом упаковки в ящики и даже транспортировки покупателю.

- Выгодно продавать фрукты в Россию. Однако, там в этом году свой урожай, да и с молдавскими плодами конкурировать сложно, - отмечает Иван Яцинович. - А вот торговые сети немного оживились и готовы брать продукцию. Но проблема в том, что один фермер не способен обеспечить нужные объемы, да и не самым удобным инструментом для нас является любимая сетями отсрочка платежей.

Вот тут, вполне вероятно, и помогла бы кооперация производителей.

Журналисты прошлись по минским магазинам - в крупных белорусские яблоки есть, по два-три сорта. Продаются примерно по 1,7 рубля, иногда дороже. Рядом польские - до 2 рублей. В небольших магазинах - несколько дороже: белорусские стоят 2,2-2,3 рубля, польские продают по 2,55.

Другая картина на Комаровке. Здесь по рублю за кило можно найти плоды с личных подворий и хорошо сохранившиеся прошлогодние - польские. Фермерские и «колхозные» яблоки продаются за 2,5-3,5 рубля. Рекордсмен - старый как мир сорт Розовый налив. За килограмм просят 4 рубля. Предложений хватает, но торговых рядов с яблоками раз в пять меньше, чем с теми же помидорами. Кстати, по данным Белстата, в июле яблоки подорожали, по сравнению с концом прошлого года, на 17,2%.