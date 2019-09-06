Видеохит: Кот катается на черепахе 3 6.09.2019, 13:16

Изобретательное животное стало звездой интернета.

В Twitter-аккаунте Cats, который насчитывает больше 30 тысяч подписчиков, появилось курьезное видео, на котором черный кот катается на черепахе. "Котячий Uber", – подписал забавный ролик администратор страницы. За сутки эти кадры собрали почти 50 тысяч просмотров, 1,6 тысяч лайков и больше тысячи ретвитов, пишет segodya.ua.

Пользователей сети рассмешило увиденное, однако большинству из них стало жаль черепаху. "Этот кот – идиот", "Бедная черепаха", "Кто-нибудь, нужно предотвратить это хулиганство", "Спасите черепаху, прошу!", "Черепах сейчас лопнет", "Я не могу на это смотреть без слез", – пишут юзеры в комментариях под видео.