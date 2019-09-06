Елена Терешкова: Советую родителям школьников изучить Конституцию 6.09.2019, 13:29

Мать четырех детей рассказала о затратах, связанных с началом учебного года.

На вопросы пресс-службы БНК ответила Елена Терешкова — активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», которая планирует принять участие в избирательной кампании по Сухаревскому избирательному округу №101 в Минске.

— Расскажите, пожалуйста, сколько у вас детей и в какие учебные заведения они пошли с началом нового учебного года?

— Четверо детей, и все они в этом году пошли в 29 гимназию города Минска. У меня сложилась интересная ситуация, когда один ребенок — выпускник, а один пошел в первый класс. Еще двое детей учатся в средней школе.

— В какую сумму обошлась подготовка к школе?

— Пользуюсь тем, что часть вещей переходит от старших к младшим. Поэтому не могу сказать, что ушло слишком много денег, но тем не менее траты серьезные. Выяснилось, что старший ребенок вырос из школьных штанов, штаны на его рост стоили нам более 50 рублей. Чуть меньше стоили штаны первокласснику, которого, понятно, хочется отправить в школу во всем новом. А каждого нужно три-четыре рубашки. При цене от 30 рублей, вы сами видите, что стоимость одежды выйдет нескольких сотен. И это без учета обуви, которую тяжело «наследовать», а надо покупать новую.

Я знаю, что в школу нужны и ручки, и тетради в огромном количестве и потому закупаю это на протяжении года.

Вчера мы пошли в книжный магазин покупать тетради. Мы очень рады, что учителя рекомендуют нашим детям дополнительные пособия, но одним махом пришлось выложить около 100 рублей и при этом далеко не все удалось купить. Часть дополнительных пособий будем искать по другим магазинам. Если заботиться об образовании, то это выливается в приличную сумму.

Часть учителей 29 гимназии заключают договора с издательствами и через родительский комитет закупают тетради со скидками. Но это хорошо делать в начальной школе. В средних классах у учителей так не получается и это ложится заботами на самих родителей.

Хороший опыт имеют иностранцы, где ребенок приходит в школу и уже сразу получает пакет пособий: ручку, портфель и все, что нужно будет в дальнейшей школьной жизни. Но надо понимать, что на это идут эти деньги. И если наше государство решит еще из наших зарплат высчитать новые налоги, то не знаю, что останется от наших зарплат. Вопрос сбора детей в школу – это спорный вопрос и решать его надо очень хорошо подумав. С одной стороны, хотелось бы, чтобы у всех все было одинаковым и бесплатным, с другой стороны, мы понимаем, что разные дети и разные учителя. И подход должен быть разным. Поэтому я боюсь унификации со стороны чиновников, которые то отказывается от высшей математики, то еще какие – то «блестящие» идеи их посещают. Мне бы хотелось, чтобы в школе присутствовали стабильность и предсказуемость. Школа – это то место, где детям комфортно, если и дети, и родители понимают правила.

— С началом учебного года, в интернете, появилось много информации от родителей, что учителя сетовали на недостаток оснащения кабинетов и просили оказать финансовую помощь. Вы не сталкивались с подобной ситуацией?

— Нас не заставляли сдавать деньги силой. Но бывают разные ситуации. Например, детям надо пить. Каждый из нас хочет, чтобы его ребенок пил качественную воду, а не ту, которая течет в кранах. Потому большинство родителей адекватно воспринимает необходимость сдать деньги, чтобы на протяжении учебного года детям привозили бутилированную воду.

К сожалению, наша школа большая и мы понимаем, что из ее бюджета многие вопросы не закрыть. Мы бы очень хотели, чтобы государство больше денег выделяло на образование, но пока что это иллюзия. На словах государство поддерживает школу, а на деле выходит такая ситуация, когда директор школы оказывается «в ножницах»: с одной стороны, ему говорят — «подготовь школу к новому учебному году», с другой стороны — родители, с которых бесконечно тянут деньги.

— Чтобы вы, как опытная мама, посоветовали тем родителям, которых школа вынуждает сдавать средства на ремонт, бытовые принадлежности и так далее? Что им делать в такой ситуации?

— Я им посоветую купить тоненькую, недорогую книжку, которая называется «Конституция Республики Беларусь», где нашему народу и его детям гарантировано очень много прав, в том числе и на бесплатное образование. Никто никого не имеет права притеснять по своему желанию, либо по своим обстоятельствам.

Родителям просто надо понимать, что с нарушениями прав ребенка надо бороться сразу. Бороться не в тот день, когда вы отдадите последние деньги, а с вас попросят еще, а в тот день – когда у вас первый раз попросили деньги.

Вы должны ясно представлять, на что именно собираются деньги. Наш родительский комитет каждые полгода дает отчет классу: на что пошли деньги, сколько осталось и что на остаток мы можем себе позволить.

Если школа требует поборы и не в состоянии объяснить куда идут средства, если это принудительные подписки и так далее, то родители могут и должны с этим бороться, потому что детей из школы никто не выгонит, потому что вы уже в этой школе и будете там, пока сами не захотите забрать своего ребенка. Ваша задача – создать комфорт своему ребенку и найти взаимопонимание с администрацией. Не получается на словах, значит надо действовать при помощи правовых механизмов.