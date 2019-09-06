Бывший муж пропавшей с тремя детьми женщины: Они могут быть в России 1 6.09.2019, 13:46

Последний раз женщину с детьми видели 4 августа.

Четвертого сентября в Пружанский РОВД обратился Ахтель Игорь — экс-супруг 46-летней Натальи, которая месяц назад ушла из дома с тремя детьми. Куда — неизвестно. Соседи говорят, последний раз видели женщину 4 августа, но тревогу через долгое время подняла педагог из школы: дети не пришли на линейку. Игорь рассказывает, все это время надеялся, что бывшая жена и дети вернутся сами: «Раньше за ними она тоже особо не следила». Свою версию случившегося он рассказал «Онлайнеру».

— Настя родилась в 2005 году, Саша — в 2003-м. Стало известно, что в школу они не пришли на линейку, педагог сообщила в милицию, — начинает рассказывать Игорь. — Потом подал заявление и я. Опрашивал соседей, кто мог ее знать. Оказалось, последний раз ее видели 4 августа. Меньшего мальчика зовут Мишей, ему три года. Наташе 46 лет, она должна была восьмого числа выйти из декрета сразу на работу.

— На словах у нее дети — главное, но добиться чего-то для них она никогда не пыталась. Да, она не пьет — в таком статусе ее никогда ни я, ни кто-то другой не видели. Как любой нормальный человек, может выпить только на праздники, — убеждает Игорь.

Говорит, дело в другом: Наталья не особо следила за тем, чтобы дети выглядели аккуратно.

— За детьми она не следила. На вопрос к ребенку, почему она вчера не была в школе, ответила: у нее не было чистых колготок. Если я был в командировке неделю, спрашивал, когда дети мыли посуду: отвечали, что неделю назад. Из-за этого у нее детей забрали на полгода в приют, чтобы дать время одуматься, но под раздачу попал и я. Общими усилиями со стороны моих родителей нам был выделен дом, оплачены долги по коммунальным услугам, и детей вернули. Вроде первое время держалась. Пока я жил с ней, держал сам все под контролем. Но ей это не нравилось, она подала на развод. Детей оставили с ней: «с матерью им будет лучше». Говорили, что она исправилась. Но вот повторяется то же самое.

Игорь говорит, ему рассказывали, что затем его бывшая жена заинтересовалась религией.

— Потом, как я слышал, познакомилась с религиозным человеком из Российской Федерации. Он, бывает, в Минск приезжает. Возможно, он их всех забрал. Но при опросе соседей из близлежащих домов мне стало ясно, что никто не видел, как она уезжала. В доме стоят мешки со сложенными вещами, там все нетронутым лежит — взято что-то только по минимуму: некоторой обуви детской нет, щеток-паст тоже.

Игорь говорит, всего детей у Натальи четверо: есть еще 26-летний старший сын.

— Он тоже приехал, написал записку на двери: «Я требую объяснений, что это за вещи». Потому что непонятно, куда эти вещи собраны.

Через час Игорь рассказал следующее:

— В милиции сообщили, что она может быть в Московской области. Оказалось в ходе разбирательства, что это Наталья попросила старшего сына написать записку.