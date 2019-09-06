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Началось строительство польского участка газопровода Польша-Словакия

  • 6.09.2019, 14:05
Началось строительство польского участка газопровода Польша-Словакия

Его задача будет заключаться в том, чтобы газ с северного терминала и Baltic Pipe поставлялся в южные страны.

Сегодня, 6 сентября, начинается строительство польского участка газопровода Польша-Словакия. Он будет пролегать через гмины Санок, Буковско и Команьча, а его длина составит 59 километров, передает «Радио Польша».

Как отметил Артур Завартко, вице-глава компании Gaz-System, задача этого газового соединения будет заключаться в том, чтобы газ с т.н. северных ворот, газового терминала, который будет расширяться, а также из газопровода Baltic Pipe поставлялся в направлении южных стран.

«Мы планируем, чтобы работы закончились к концу 2021 года. Хочу добавить, что это довольно сложный участок. Сложный в проектном плане и в плане реализации, поскольку он проходит через горные районы. Поэтому здесь требуются особенная внимательность и применение самых современных технологий. И мы их наверняка применим», - сказал Артур Завартко, вице-глава компании Gaz-System.

Газопровод Польша-Словакия будет межсистемным и реверсным, газ можно будет поставлять в обоих направлениях. Стоимость строительства участка газопровода на польской территории составляет более 500 миллионов злотых (115 млн евро). В Словакии работы уже идут, длина словацкого участка составляет 110 км.


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