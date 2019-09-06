Американские конгрессмены призвали Дональда Трампа ввести санкции против России 4 6.09.2019, 14:30

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Это связано с акциями протеста.

По утверждению политиков, Москва пошла на «вопиющее нарушение обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ», сообщает «Эхо Москвы».

С инициативой о введении новых санкций выступили двое конгрессменов-республиканцев: глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел и Майкл Маккол. В совместном заявлении, адресованном президенту США, они обратили внимание на нарушения прав человека, которые были допущены при разгоне несогласованных акций протеста в Москве. Политики предложили ввести ограничительные меры против тех, кто отдавал приказы о подавлении митингов. Действия в отношении демонстрантов, которые были избиты, задержаны и отправлены в тюрьму, названы актами агрессии. Сами митинги конгрессмены сочли еще одним доказательством того, что российский народ устал от «тиранических действий Путина». Кроме того, по мнению Энгела и Маккола, российский президент готов использовать крайние меры для подавления политического инакомыслия. Они призвали Москву освободить арестованных демонстрантов и закрыть уголовные дела против них.

В общей сложности на акциях протеста в июле-августе были задержаны несколько тысяч человек. Было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.