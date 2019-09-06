Девять фактов о диктаторе-старожиле Мугабе 10 6.09.2019, 14:49

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Еще в начале 1980-х Мугабе превратил Зимбабве в однопартийную страну.

В пятницу, 6 сентября, стало известно о смерти 95-летнего Роберта Мугабе — первого президента Зимбабве и африканского диктатора-рекордсмена.

Роберт Мугабе правил страной почти 40 лет, а вплоть до его свержения и отставки в 2017-м несколько лет был самым возрастным действующим главой государства на планете.

«Новое время» напоминает о главных фактах биографии одного из самых одиозных лидеров континента. The Guardian называет его «героем борьбы за независимость в Африке, чье длительное правление перешло в режим тирании, коррупции и некомпетентности».

1. Был школьным учителем

Роберт Мугабе родился в 1924 году в семье крестьянина в селении Кутаме — на тот момент это была британская самоуправляемая территория Южная Родезия. Руководило ею правительство белого меньшинства, в то время как Мугабе принадлежал к народности шона, этническому большинству страны.

Будущий диктатор окончил миссионерскую школу и поначалу работал учителем младших классов. Позже он получал образование в университет Форт-Хэр в ЮАР, заочно окончил Лондонcкий университет. Преподавал не только на родине, но и в Гане (в конце 1950-х).

2. Провел 10 лет в заключении

В политику Мугабе пришел в начале 1960-х. Он вступил в Национально-демократическую партию Зимбабве (запрещенную позже), а затем стал одним из основателей Африканского национального союза Зимбабве и в 1963-м — генсеком партии. Это военно-политическое формирование с оружием в руках добивалось свержения белого правительства в Родезии, параллельно ведя войну с партией-конкурентом.

Мугабе был арестован и осужден, с 1964 по 1974 год находился в заключении.

3. Впервые возглавил Зимбабве почти 40 лет назад

Итогом многолетней войны в Зимбабве стали парламентские выборы, проведенные в начале 1980-го года под контролем Великобритании. Вопреки ожиданиям Лондона, партия Мугабе победила на них с внушительном перевесом. Он стал премьер-министром страны, а в апреле 1980-го Зимбабве провозгласили независимым государством.

С тех пор вплоть до 2017 года Роберт Мугабе практически безраздельно властвовал в стране.

4. Расправился с оппонентами в первые годы у власти

Главным соперником партии Мугабе на выборах 1980-го был Союз африканского народа Зимбабве и его лидер Джошуа Нкомо — он также вошел в новосозданное правительство.

Уже в первый год его работы между двумя политиками возникли разногласия. Мугабе обвинил Нкомо в заговоре с целью захвата власти, тому пришлось бежать из страны. Вдобавок новый премьер расправился с народностью матабеле, составлявшей основу поддержки Нкомо: в начале 1980-х личный спецназ Мугабе провел этническую чистку в провинции Матабелеленд, жертвами которой стали, по разным оценкам от 20 тыс. до 50 тыс. человек.

Так Зимбабве превратилось в однопартийное государство: конкурирующий с Мугабе Союз африканского народа принудительно объединили с правящей партией.

В 1987 году Мугабе изменил конституцию: он упразднил должность премьер-министра, а себя назначил президентом страны.

5. Поддержал «черный передел» в Зимбаве

В начале 2000-х Мугабе поддержал так называемый «черный передел» в стране — массовые захваты земель и ферм, принадлежащих белым владельцам.

В итоге большинство белых фермеров, снабжавших Зимбабве продовольствием, бежали из страны, которая из-за этого столкнулась с острым экономическим кризисом и гиперинлфяцией. Рекордная гиперинфляция привела к тому, что зимбабвийский доллар был выведен из оборота.

Помимо этого, правительство Мугабе ввело закон, согласно которому иностранные компании в стране должны были находиться под контролем чернокожих граждан. Это резко сократило приток иностранных инвестиций и ударило по экономике Зимбабве.

К 2009 году 75% населения Зимбабве нуждалось в продовольственной помощи.

6. Отличался скандальными государственными решениями

В 2005 году власти Зимбабве начало кампанию по ликвидации трущоб. За один год были снесены дома сотен тысяч человек, живших в трущобах. В результате реформы без крова остались около 200 тыс. чел., к 2007 году эта цифра возросла до 2,5 млн чел.

В итоге ООН потребовала от режима Мугабе прекратить эту кампанию, лишившую многих жителей страны жилья и медицинского обслуживания. Правительство объявило о временном прекращении жилищной инициативы.

7. Был известен непомерно роскошным образом жизни

Несмотря на глобальный экономический кризис в стране, ее президент не отказывал себе в удовольствиях. Так, в феврале 2015 года Мугабе потратил на празднование своего 92-го дня рождениия $1 млн.

Масштабные празднование дня рождения зимбабвийского лидера ежегодно вызвало критику со стороны его оппонентов, считавших это оскорблением для обычных зимбабвийцев.

Президентская чета владела огромными сельхозугодьями, фермами и предприятиями.

Грейс Мугабе, первая леди Зимбабве, также была известна страстью к роскоши: во время одной из поездок в Париж в 2003 году она потратила $120 тыс. на покупки. Ее называли «Грейс Гуччи» или «ДисГрейс» (от английского слова disgrace — «позор»).

8. Создал культ собственной персоны

В сентябре 2016 года Роберт Мугабе открыл в столице Зимбабве Хараре четырехметровый памятник самому себе.

Каменная статуя, созданная местным скульптором Домиником Бехурой, изображает Мугабе в очках и с усами.

В социальных сетях памятник вызвал шквал критики и насмешек. Однако Мугабе похвалил работу и назвал посвященную себе статую «прекрасным искусством».

9. Сделал жену вторым человеком в государстве

Вторую жену Мугабе Грейс, которой сейчас 54 года, называли преемницей президента. Она имела влияние на группу молодых министров («сорокалетних», G40), а в начале ноября 2017-го добилась увольнения популярного вице-президента Эмерсона Мнангагвы. Именно этот шаг в итоге привел к окончательному свержению Мугабе. Сейчас Мнангагва — президент Зимбабве.

Грейс Мугабе также была фигуранткой многочисленных скандалов из-за своих неординарных высказываний и поступков.

Так, в феврале 2017 года, выступая на митинге правящей партии ZANU-PF, она заявила, что ее супруг пользуется такой поддержкой, что его изберут на новый срок, даже если он умрет.

«Однажды, когда Господь назначит умереть Мугабе, мы выставим на выборы его труп в качестве кандидата. Вы увидите, как люди проголосуют за труп Мугабе», — сказала она.

А в августе 2017 года молодая модель из ЮАР Габриэлла Энгельс обвинила Грейс Мугабе в избиении в отеле Йоханнесбурга (ЮАР), где девушка находилась в компании сыновей первой леди. Девушка утверждает, что Грейс Мугабе напала на нее и 10 раз ударила по лицу электрическим удлинителем.

Грейс Мугабе избежала судебного преследования и вернулась на родину благодаря дипломатическому иммунитету.