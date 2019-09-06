Доклад ООН против российских мифов 6.09.2019, 15:06

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Новый международный документ о нарушениях прав человека в Крыму.

ООН опубликовала доклад Управления Верховного комиссара по правам человека, посвященный ситуации в Крыму после российской аннексии. В документе говорится о многочисленных нарушениях прав человека – от похищений людей до пыток и ограничения свободы на вероисповедание и обучение на родном языке.

Как были собраны данные для этого доклада, о каких тенденциях в нем говорится и что может последовать за публикацией, для Крым.Реалии вместе с ведущим Сергеем Громенко обсуждают член Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько, координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и российский правозащитник Александр Подрабинек.

– Почему доклад по правам человека в Крыму вышел только сейчас, в 2019 году?

Хилько: Дело в том, что основанием для публикации доклада и его представления послужила резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 73/263 (от 22 декабря 2018 года – КР), которая непосредственно уполномочила генерального секретаря подготовить данный доклад и представить его. В предыдущие годы, как вы верно заметили, таких докладов не было, но тем не менее Управление Верховного комиссара по правам человека ООН выпускало подобные доклады – их было два, они были посвящены ситуации с правами человека на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

– В новом докладе прямо написано, что, несмотря на неоднократные попытки, представители ООН не смогли попасть на территорию Крыма, то есть данные собирались удаленно. Можно ли сказать, что в таком случае данные полностью отвечают действительности?

Хилько: Существует определенная методология для сбора и верификации информации, которая получается нашими сотрудниками. Она использовалась в том числе при подготовке данного доклада, и она используется не впервые. Поэтому говорить о том, что данные были собраны с большими ошибками, которые влияют на объективность, мы не можем. Мы полагаем, что собранная информация объективна и отвечает внутренним стандартам Управления Верховного комиссара по правам человека ООН. Но вместе с тем утверждать, что описанные в докладе случаи представляют собой полную оценку происходящего, что там описаны все нарушения прав человека и международного гуманитарного права, нельзя.

Виталий Хилько

– Была ли коммуникация с Россией во время подготовки этого доклада?

Хилько: Позиция Управления Верховного комиссара по правам человека ООН заключалась в том, что перед любой поездкой для сбора информации происходит определенная подготовительная работа дипломатическими путями. Конкретно для подготовки данного доклада были направлены вербальные ноты дипломатическим путем в адрес Российской Федерации. Одна из таких нот касалась уведомления о том, что миссия будет посещать территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя, на что был получен ответ, что такие визиты, любые подобные визиты должны осуществляться исключительно в соответствии с законодательством России. Исходя из международного принятого статуса АРК и города Севастополя как территории Украины, такая позиция для Управления неприемлема, и в связи с этим визит на заявленных условиях невозможен. Кроме того, направлялись вербальные ноты российским властям для предоставления информации, которая должна быть использоваться в данном докладе. Россия отказалась предоставлять информацию в связи с тем, что считает Крым своей территорией.

– Крымский прецедент в этом плане уникальный, или есть в мире похожие территории? Можно ли сравнить серьезность нарушений прав человека в Крыму с другими проблемными точками?

Хилько: Например, в Мьянме у сотрудников ООН не было и нет прямого доступа на территорию. Тем не менее информация собиралась в государствах-соседях, к примеру, в Бангладеш. То есть такая практика существует, это не что-то впервые примененное… Вообще, для нас любое нарушение прав человека является существенным, и сравнивать, где нарушения происходят более серьезные или существенные в одном конфликте или в другом, было бы, скорее всего, некорректно с нашей стороны. Мы можем лишь констатировать, что те нарушения, которые были, начиная с 2014 года и по настоящее время, продолжают иметь место. В частности, можно привести случаи насильственных исчезновений. Основная их волна была в 2014-м, но отмечается то, что такие случаи продолжают фиксироваться.

– Что можно было бы ответить на гипотетический контраргумент российской стороны, что представители ООН не приезжали в Крым и не видели, как обстоят дела, своими глазами?

Хилько: Сложно комментировать возможные действия любого государства в ответ на представленный доклад, в частности, реакцию России на него. Поэтому наша задача заключалась исключительно в сборе и анализе этой информации. Что касается реакции властей других государств, это, к сожалению или к счастью, не входит в нашу компетенцию.

– Можно ли ожидать, что такие доклады будут выходить регулярно?

Хилько: К сожалению, поскольку это был доклад генерального секретаря ООН, предположить, будут ли выходить подобные документы в дальнейшем, мы не можем.

– Спасибо. Ольга, в этом докладе 18 страниц непосредственно информации о нарушениях прав человека в Крыму. Это много или мало, по-вашему?

Скрипник: С одной стороны, чем выше уровень доклада, тем, увы, меньше его объем. С другой стороны, уровень самой информации и внимания максимально высокий. Это уровень генерального секретаря ООН, выше быть уже не может. Мне кажется, подход говорить об основных проблемах в противовес индивидуальным кейсам более важен, хотя мы там не увидим конкретных фамилий. Задача была показать общие проблемы и конкретные тенденции в этой сфере. Я думаю, что именно так и был построен этот доклад. Здесь преподнесена информация, которая не будет новой для тех, кто в теме Крыма, но важно, что она преподнесена именно генеральным секретарем. Называется 42 случая насильственных исчезновений – это позволяет говорить о проблеме на уровне ООН.

Ольга Скрипник

– Какие главные «тенденции» в нарушениях прав человека в Крыму этот доклад определяет?

Скрипник: Доклад начинается с такой проблемы, как навязанное гражданство. Еще раз подчеркивается, что российское гражданство в Крыму нелегитимное и навязанное, люди берут его не от лучшей жизни, и вообще это нарушение международных норм. Есть миф о том, что крымчане радостно бегут за российскими паспортами, но доклад как раз говорит, что ситуация совсем не такая – и это понятно даже обычному читателю. Следующий блок связан с незаконными преследованиями: лишения свободы, незаконные аресты, те, кого мы считаем политическими заключенными. Для нас очень важно, что также там рассматриваются проблемы содержания под стражей, неоказание медицинской помощи, когда люди умирают в СИЗО по неизвестным причинам. Есть также коротко про преследования мусульман и Украинской православной церкви (Православной церкви Украины – КР). Отдельный блок посвящен призыву в российскую армию – мы считаем, что важно показывать в мире, что он незаконный, что Россия обязана его прекратить.

– Как могут быть использованы эти данные из доклада?

Скрипник: На этот документ будут ссылаться не только ООНовские структуры, но и Европейский союз, например, при рассмотрении вопроса о продлении санкций против России. Это будет учитываться при дальнейшей работе с российской стороной… Тут не будет прямой связи, что вышел доклад и кому-то стало легче – увы, это сложная цепочка дипломатических и политических решений, которые могут привести к улучшению ситуации – например, к освобождению политических заключенных, отмене репрессивных норм на территории Крыма. Доклад однозначно будет использоваться как аргумент для новой резолюции по Крыму, которая будет рассматриваться в ноябре в комитете, а потом вынесена на Генассамблею.

– Александр, российские СМИ как-то отреагировали на появление доклада?

Подрабинек: Российская пресса об этом молчит или говорит очень скромно, в двух словах. Внимание российского общества к этому документу не приковано. Нынешняя российская стратегия является ясным продолжением советской в этом отношении. Всякие документы, которые доказывают участие нашего государства в преступлениях против человечества, против мира и безопасности, просто игнорируются. Когда есть некие способы защищаться, государство всегда этим пользуется. Но когда дело столь доказательное, как в этом случае, это просто замалчивается, об этом просто не говорят.