Воспитателей дома-интерната в Червене лишили пенсии 3 6.09.2019, 15:18

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Власти всеми способами экономят на людях.

«Червенский дом-интернат для детей-инвалидов» переименовали в «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития», что и стало поводом для лишения работников пенсии за выслугу лет, пишет сайт praca-by.info.

В профсоюз РЭП обратились воспитатели Червенского дома-интерната. Одна из них, Татьяна Довнар, является членом профсоюза РЭП. Как оказалось, женщинам вначале назначили пенсию за выслугу лет, право на которую имеют отдельные категории медицинских и педагогических работников. Однако позже сообщили, что выплаты им не положены, потому что к прежнему названию учреждения добавили слова: «и молодых инвалидов».

— Воспитатели работают с детьми с особенностями психофизического развития. Конфликт возник из-за того, что женщинам назначили пенсию за выслугу лет, а потом забрали: это право должно подтверждаться не только должностью, но и тем, в каком учреждении она работает. А учреждение изначально называлось Червенский дом-интернат для детей-инвалидов, а позже здесь создали еще одно отделение и в название добавили фразу «и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития», - пояснил юрист РЭП Игорь Комлик. - И хотя на их работу переименование никак не повлияло, воспитатели как работали с несовершеннолетними детьми-инвалидами, так и продолжали работать, из-за этих двух слов возникла проблема: назначенную педагогам пенсию за выслугу лет отбирают до достижения общеустановленного пенсионного возраста. А другим сотрудникам, не достигшим этого возраста, пенсию за выслугу лет возможно и не назначат.

По словам правового инспектора, события в Червене вписываются в общую кампанию – ничего не меняя, сэкономить на людях.

— Сейчас мы готовим запрос в Министерство труда и социальной защиты с просьбой разъяснить насколько обосновано лишение воспитателей положенных выплат, - отметил Игорь Комлик.