Какой будет погода на выходных 6.09.2019, 15:38

Прогноз погоды по Беларуси на 7 - 9 сентября.

7 сентября погодные условия Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщает Гидромет.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, местами +4..+6°С; максимальная в середине дня от +18°С по северо-западу страны до +25°С по юго-востоку. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – слабо падать.

8 сентября скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы, по востоку республики погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно в западных и в центральных районах республики кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +17..+24°С, по юго-востоку +25..+27°С.

9 сентября страна в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в западных районах сохраниться влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. По западной половине местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +20..+25°С, по югу до +27°С.

Внимание! В ближайшие дни по юго-востоку страны сохранится высокая пожароопасность. Будьте осторожны с огнем!