В Минске священник на электросамокате грубо нарушил ПДД 20 6.09.2019, 16:25

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Сотрудники ГАИ никак не отреагировали.

В Минске священник на электросамокате грубо нарушил ПДД. Видео инцидента в редакцию tut.by прислал читатель Юрий.

Как видно на записи, мужчина в рясе на электросамокате находится в крайней левой полосе проспекта Независимости и поворачивает налево на улицу Ленина. По словам читателя, находившиеся сразу за перекрестком сотрудники ГАИ никак не отреагировали на происходящее.

Напомним, ранее в столице на проезжей части проспекта Пушкина водители заметили мужчину, который ехал на электросамокате со скоростью около 90 км/ч. А на улице Орловской самокатчик ехал 75 км/ч и был зафиксирован камерой скорости.

Позже ГАИ анонсировала изменение правил для электросамокатов, которые могут развивать больше 25 км/ч.

— Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу, — сообщил Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД. — Это устройство (речь шла об электросамокате. — Прим.) иногда может развивать скорость до 25 км/ч, а иногда — гораздо больше. Планируется, что, пользуясь устройствами, которые развивают скорость до 25 км/ч, люди будут приравниваться к пешеходам. Если это будут более мощные устройства с электродвигателями, то это уже будут транспортные средства, которые будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка.

По словам официального представителя УГАИ, изменения в законодательство вступят в силу в ближайшее время.