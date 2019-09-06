Судаленко: Нагрузки для «тунеядцев» не выдержит ни один семейный бюджет 4 6.09.2019, 16:45

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Леонид Судаленко

Сегодня в «тунеядскую» базу попало около 500 тысяч человек.

С октября белорусы, которые попали в базу «незанятых в экономике», начнут платить по повышенному тарифу за газ и тепло. Ранее для них уже был поднят тариф за подогрев воды. Правозащитник Леонид Судаленко рассказал в интервью «Еврорадио», чему на «тунеядском» декрете научилась власть, и что нужно сделать, чтобы он был отменен, пишет «Салідарнасць».

— Сегодня в базе трудоспособных «не занятых в экономике» около полмиллиона человек. И вот власть решила продавать им коммунальные услуги в десятки раз дороже. Такой нагрузки не выдержит ни один семейный бюджет, — отмечает правозащитник. — Но власть тут резко не поступает. Наверное, научились. Она дала с начала года повышенный тариф на горячую воду и смотрит, как поведет себя белорус, который находится в этой базе? Выйдет ли на улицу протестовать?

— Без протестов никакой отмены не будет. Мы уже стали свидетелями, как недавно Лукашенко заявил, что перегнули палку в наркотических уголовных статьях, но ведь за этим признанием стояли протесты этих родных и матерей. То есть был протест – и власть обращает на него внимание. В 2017 году был протест – и власть все же отменила этот налог на незанятость.

Что же касается известной своей борьбой с декретом Марии Тарасенко, то правозащитник напомнил, что суд не возбудил дело, посчитав его неподсудным. Однако после обращения в «дармоедскую» комиссию Марию Тарасевич освободили от уплаты. Правда, только на год. Потом ей снова придется доказывать свою правоту.

— Как будет после 1 октября, когда снова люди получат жировки (а они придут уже в ноябре), посмотрим, - отметил Судаленко.