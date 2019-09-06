Лукашенко признался, что ракетный комплекс «Полонез» направлен против Польши 13 6.09.2019, 17:03

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Архивное фото onliner.by

«Они проводят порой политику, которая не нравится», - заявил диктатор.

Александр Лукашенко прокомментировал свое решение не ехать в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия в связи с началом Второй мировой войны. Лукашенко отметил, что он был не против самого факта провести эти мероприятия, пишет nn.by.

— Но мы ее не превозносим до каких-то политических небес. Это не нужно делать. Я против политизации этого события, — сказал он. — Наши люди были 1 сентября там. Да, президент туда не поехал. Так не я один не поехал. И это не выпад против Запада. Мы очень хорошо относимся к польскому народу и будем к ним так относиться. Потому что с этой, западной стороны, как русские, так и поляки здесь у нас. Мы в одном государстве когда-то жили. У нас много поляков живет. Почему мы должны с ними ссориться? Да, они проводят порой ту политику, которая не нравится. Вы знаете мою реакцию на это. Я им прямо говорю: смотрите, мы ответим.

— Точно так, когда начали эти ракеты размещать разные. Мы ответили — создали свой комплекс «Полонез». Они заплакали, что мы их там нацелили… Я говорю: убирайте свои ракеты. Мы не хотим ни с кем воевать. Но мы не позволим больше над нами издеваться. Никому. Ни мощным государствам, ни послабее, — подчеркнул Лукашенко.