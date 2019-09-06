Шейн Принс перешел в минское «Динамо» 6.09.2019, 17:12

Шейн Принс

Фото: Getty Images

Хоккеист играл вместе с нынешним наставником «зубров» Михаилом Грабовским.

Форвард Шейн Принс стал игроком минского «Динамо». Контракт с 26-летним нападающим будет подписан на два года, пишет tribuna.com.

Универсальный нападающий (рост 180 сантиметров, вес 88 килограммов), который может сыграть на любом фланге либо в центре, в 2011 году был задрафтован «Оттавой Сенаторс».

Пройдя через все этапы клубной пирамиды («Ottawa 67’s» в OHL, «Binghamton Senators» в AHL), в основную команду Шейн попал в сезоне 2014/15.

Но лучшие годы его НХЛовской карьеры пришлись на время выступления за «Нью-Йорк Айлендерс». За три сезона в рядах «островитян» Шейн сыграл 95 матчей, в том числе, 11 в плей-офф, в которых набрал 29 (12+17) очков.

Отметим, что в первом своем сезоне за «Айлендерс» Шейн играл вместе с нынешним наставником «зубров» Михаилом Грабовским.

В сезоне 2018/19 Принс перебрался в Европу. Сначала в швейцарский «Давос», в котором в 16 матчах набрал 6 (3+3) очков, а затем – в новосибирскую «Сибирь» Александра Андриевского. Шейн оказался непосредственно причастен к рывку «снеговиков», который едва не позволил им выйти в плей-офф.

В активе Принса – 19 (3+16) баллов. При этом он закончил чемпионат с показателем «+1» и выиграл 56.2% вбрасываний.

По итогам сезона «Сибирь» была не против оставить Шейна в составе, но в итоге он стал игроком «Динамо-Минск».