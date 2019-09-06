«Белпочта» предупреждает о мошенниках 1 6.09.2019, 17:35

Белорусам приходят сообщения о выигрыше смартфона.

Мошенники рассылают белорусам сообщения о выигрыше смартфона от имени «Белпочты». Об этом сообщает само предприятие и просит клиентов быть внимательнее, пишет tut.by.

— Пользователям приходят сообщения на электронную почту от имени национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта» о выигрыше нового смартфона Samsung Galaxy S10, — рассказывают в «Белпочте».

Чтобы получить телефон, нужно выбрать подарочную коробку, а потом перейти по ссылке в сообщении, подтвердить свои данные и заплатить 5 рублей за доставку. На деле же никакого приза нет, а мошенники таким образом крадут данные банковских карт.

— РУП «Белпочта» сообщает, что никаких розыгрышей ценных призов не проводит. Просим своих клиентов быть бдительными и игнорировать подобного рода сообщения. Эти сообщения — мошенничество со стороны неизвестных лиц, — сказано в сообщении «Белпочты». — Информация обо всех акциях РУП «Белпочта» публикуется только на официальном сайте предприятия www.belpost.by. Также не передавайте неизвестным сведения о своих банковских карточках.

О том, что мошенничество в интернете встречается все чаще, в последнее время предупреждают многие эксперты в сфере электронных платежей. Чаще всего злоумышленники прибегают к методам так называемой социальной инженерии — то есть делают так, чтобы жертвы сами сообщили все данные, необходимые для того, чтобы снять деньги со счета.