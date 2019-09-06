Артемий Троицкий: Макса Коржа слушать мне не интересно, а Тима Белорусских - это ужас! 10 6.09.2019, 18:24

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Артемий Троицкий

Рок-журналист и музыкальный критик признался в Минске, что переслушал десятки белорусских музыкантов.

В школьные времена Троицкого исключали из пионеров за пропаганду «неправильной» музыки вроде «Аквариума» и Pink Floyd. Сегодня Артемию Кивовичу 64 года. Если перевести его слушательский опыт в часы, даже представить страшно, сколько получится, передает kp.by.

Кто-то критикует его за резкие высказывания, обиженные музыканты посвящают Артемию матерные песни, а Иосиф Кобзон на полном серьезе нанимал киллера. Вместе с тем, за автографом Троицкого выстраиваются очереди, и он расписывается на дисках - начиная от «Звуков Му», в которой сам играл и… не заканчивая. Кажется, его боготворят и приходят послушать рассуждения о музыке так же, как на рок-концерты. Встреча с Артемием Троицким, которую организовала компания Andersen, называлась «Музыка у вас хорошая, но…» Вместо четкого «но» Артемий сразу сказал:

- Вы белорусы!.. Для вас не авторитет старший брат, никто! - это речь зашла о Лявоне Вольском и его «Русской песне». - Я не считаю себя каким-то советчиком, который будет рассказывать: вот так надо, а так не надо. Вы и сами во всем разберетесь, в музыке в том числе. Я попрошу не воспринимать критику в адрес белорусской музыки как послание свыше от какого-то русского дяди-эксперта, который все лучше понимает. Я высказываю свое личное мнение, не более того.

Вася Шугалей, «Троіца», ранний Михалок и PortMone

Артемий Кивович сразу признался, что белорусскую музыку вдоль и поперек не знает. Но несколько важных фамилий сходу назвал.

- Главный человек в белорусской музыке для меня - Вася Шугалей, создатель группы «Ы.Ы.Ы». Но, к сожалению, его убили, - сказал Артемий. - Вася был настоящий талант: энергичный и сумасшедший. Я таких люблю больше всего. На втором месте - «Троіца». Еще мне очень нравится Сергей Михалок. Мой любимый альбом - «Тяжкий» - изумительный, энциклопедия жизни на корточках. То, что Михалок делает сейчас, мне не нравится. Ни Brutto, ни Drezden не впечатлили. Еще приятна группа PortMone. Но последние записи оказались слишком академичными и довольно скучными.

Это те имена, что Артемий знал и раньше. Ко встрече он подготовился, увеличил количество своих часов музыкального слушания: несколько дней изучал белорусских музыкантов - почти вслепую.

- Понравился артист по имени Лявон Вольский, а особенно его «Русская песня» из последнего альбома. Это отличная песня! - сказал Артемий. - Я не знаю, кто это такой, но, думаю, что он был панком, а потом стал более остепенившимся типом. Может быть, я ошибаюсь.

Троицкий достал из кармана «хрестоматию белорусской музыки» - шпаргалку, на которой мелким шрифтом помечал себе что-то о каждом прослушанном альбоме, а музыкантов разделил на «хорошо», «средне» и «плохо». В конце текста мы огласим списки полностью с цитатами. А пока просто факт: хороших музыкантов оказалось в два раза больше чем плохих.

Однозначные минусы Троицкий дал Максу Коржу и Тиме Белорусских. А потом, подумав, перебросил из категории «средне» к ним в компанию и брестскую группу «Дай дарогу!».

- У нас в России имеется такое омерзительное явление, которое называется «г****-рок». Он символизируется еще более омерзительным явлением под названием «Наше радио». Это такое форматированное русское рок-радио, где образцом стиля является группа «Чайф». Эти люди позорят наш рок. Группе «Дай дарогу!» прямая дорога на «Наше радио», - резко высказался Троицкий.

Троицкий говорит, что Макс Корж, который пару недель назад собрал 35 тысяч зрителей на минском стадионе «Динамо», популярен и в России. Музыкант даже привлекает критика своей искренностью, но…

- Все мы живем в той или иной степени несчастливо. Но некоторые живут особенно переживательски, как Макс Корж, - высказался Артемий. - Я ему сочувствую. Но влезть в его штаны я не могу, и мне пофигу, на что там жалуется Макс Корж. В музыкальном отношении его слушать мне не интересно. Если он страшно популярен среди сотен тысяч мальчиков и девочек, значит, его переживания созвучны их переживаниям. Часто говорят, что Троицкий - музыкальный сноб, мизантроп. Поливает г***** все, что людям нравится. Но это не обязательно так.

В доказательство Троицкий привел в пример популярную американскую певицу Билли Айлиш.

- Довольно интересная девушка. Несмотря на то, что это продюсерский проект, и в музыкальном, и в психологическом плане он интересно сделан, - сказал Артемий. - Вся попса издавна строилась на этом чертовом позитиве: танцы, пляски, мы счастливы! Считается, что такой посыл лучше продается. А Билли Айлиш - пример того, что начинает продаваться депрессуха. Вместо тупой Бритни Спирс. Или Нюши. Я необязательно против попсы. Я против фальшивки.

Типичной фальшивкой Артемий называет Тиму Белорусских. И делает это очень эмоционально.

- Вот это ужас! - в огромном списке Троицкий без сомнений ставит Тиму на последнее место. - Это циничный продюсерский проект, заточенный под тупых девочек лет 13-14. Их мне жаль, потому что Тиму Белорусских они никогда не изнасилуют. И он, кстати, тоже очень популярен в России. Тима Белорусских - это худшее, что я услышал из актуальной белорусской музыки.

Артемий - правдоруб и правдолюб, известен своими резкими высказываниями.

- Обычно музыканты мне не угрожают, а пишут песни, часто матерные, - рассказывает он. Я слышал, что у группы «Чайф» есть про меня песня. Но не могу себя заставить послушать группу «Чайф». Есть ругательная песня про меня у московской группы «Тараканы», была у группы «Облачный край» из Архангельска. Это нормальная богемная полемика. Один раз меня заказал Иосиф Кобзон. Три дня около подъезда меня ждала команда киллеров, а я в это время где-то беспечно порхал. А узнал об этом лет пять спустя, когда познакомился с бригадиром киллеров Костей Осетином. Тогда на прощание после крепкого рукопожатия он мне сказал: «Я очень рад, что мы с вами познакомились только сейчас». И Кобзон - это не единственный, кто хотел меня на тот свет спровадить.

А КТО ПОНРАВИЛСЯ ТРОИЦКОМУ?

«Хорошо»

Palina похожа, по мнению Троицкого, на «Монеточку»:

- «Монеточка» пишет симпатичные тексты, довольно депрессивные. Поет их упадническим голосом сломанной куклы. Palina похожа, но только с актуальными электронными аранжировками, мне понравилось».

О группе Mustelide:

- Послушал альбомы «Женщина-женшень» и SPI. Наталья Куницкая сама себе продюсер, музыкант и звукорежиссер. Поет песенки на белорусском языке. Музыка более жесткая, чем у Полины, но тоже актуальная. Последний альбом записан на сломанных музыкальных инструментах - симпатичная концепция, которая меня порадовала.

«Петля пристрастия»:

- Эту группу знают в России и очень любят. Прижилась на российской подпольной сцене. Новый альбом «Гул» очень понравился.

Shuma:

- Я знал эту группу и раньше, а сейчас освежил в памяти записи. Очень хорошая. Электроника с дамским околонародным вокалом. Все сделано со вкусом и непошло. Что у белорусов хорошо получается, так это не опошлять народную музыку, а относиться к ней деликатно и очень творчески.

«ЛСП»:

- Я не знаю, кто этот человек или это дуэт, или ансамбль. Хип-хоп - это вообще не моя музыка, я не вникаю в эти дела. Но эти ребята мне очень понравились - из всего белорусского хип-хопа, что мне попадался, единственные. Веселая группа. Может быть, с некоторым перебором по части матерных слов, но они с хорошим юмором. Очень искренние. Я не знаю, что такое ЛСП. Леонид Семенович Петров?

«Союз»:

- Это очень странная группа. А самое странное в ней, что там кто-то поет. Они должны были бы играть инструментальную музыку. Не важно, что они поют, но этот вокал переводит их в другое измерение. Мой слушательский опыт настолько велик, что я быстро раскидываю все по полочкам, а группа «Союз» ни на одну полочку не легла.

«Средне, вроде бы и ничего, но ничего особенного»

Super Besse:

- Знаю, что там играет или до недавнего времени играл Михалок-младший. Группа играет средневзвешенный псевдоевропейский то ли пост-панк, то ли альтернативный рок. Это достаточно актуальная, но неинтересная группа. Она выступала у нас в Таллине. Попытка сделать какой-то актуальный белорусский рок, но не слишком убедительная».

«Егор Забелов Трио»:

- Симпатичная музыка, напомнили мне Port Mone, какими они были 10-15 лет назад.

«Молчат дома»:

- Замогильный мрачный вокал, технологические стихи. Музыка теоретически симпатичная, но в реальности очень привычная, банальная и надоевшая. Тем, кто слушает новую волну, как я, 40 лет, не катит совсем.

J:МОРС:

- Это такой поп-рок с неплохой лирикой. Очень средне.

NaviBand

- Голос у девочки задорный, но совершенно меня это дело не увлекло. Какие-то они излишне позитивные.

Nizkiz:

- У меня написано очень лаконично: вялый инди-рок.