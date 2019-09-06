Лукашенко хочет попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом 15 6.09.2019, 18:36

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Диктатор заявил, что РФ могла бы предоставить 10–15 млрд куб. м газа «по приемлемым ценам».

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте диктатора.

«Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты хотя бы за это — мы не просим денег, ничего — помоги: миллиардов 10–15 куб. м газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток «Газпрому», поставь в Беларусь», — заявил Лукашенко. Однако если партнеры рассматривают Минск как «гири на ногах», то белорусская сторона обойдется от подобных просьб, добавил правитель.

Сильнее всего от аварии на Чернобыльской АЭС пострадала именно Беларусь, считает Лукашенко. Тогда власти в лице Михаила Горбачева взяли на себя ответственность и помогали региону, продолжил он.

По его словам, сейчас Минск и Москва работают над развитием интеграции. Стороны «вышли на экономику» и «начинают торговаться» о природном газе, нефти и прочем, рассказал белорусский диктатор. «Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать», — пожаловался белорусский правитель.

В ответ на действия Москвы в отношении цен на нефть и налогового маневра Минск может взять с рынка другую нефть — например, американскую, саудовскую или азербайджанскую, утверждает Лукашенко.

Белорусская сторона рассматривает вариант поставок нефти по северному маршруту, через Польшу, сообщил он. В таком случае Минск заберет две нитки трубопровода «Дружба», по которому идет на экспорт российская нефть. «Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать как лучше. Вот это мои требования», — заключил диктатор.